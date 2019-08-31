保單還未審核下來，就已經享有保障了嗎？如果在保單審核期間發生保險事故，該怎麼爭取自己權益？

之前因失能險改版，很多民眾趕在6月30日為自己或家人添購保障，也造成保險公司核保大塞車。但若在等待核保期間，發生意外事故或疾該，民眾該怎麼確定自己的權益？保險業提醒，各險種的保障起始日皆不同，民眾在簽約時應先充分理解，若在保單審核期間若發生保險事故，可先將相關單據收集，待保單核保後，透過專業的保險從業人員，依據權益進行理賠申請。

錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙表示，各險種的生效日依保單條款而有所不同，而保險契約的生效日，是可以回溯到簽下要保書、保費付款授權書的那一天，也就是所謂的要保日期，舉例來說如果在6月1日簽署了要保文件，對健康告知事項無不實告知，業務員按程序送件審核，保戶的保障權利就會被保留，不管核保期間拉多長，保障起始日都是從6月1日開始。

若在保單審核期間，保戶發生保險事故（意外或疾病），保險公司可能會採取契約撤銷、加註除外責任、或是該事件不理賠等措施，這時候就需要保險專業人員，在事故發生後能夠立即為保戶爭取權益。

錠嵂近期就有1名保戶在核保期間發生意外事故的案件。該名保戶在5月幫自己規畫了一份台壽失能險保單，6月2號上班途中，不幸遇上了嚴重的車禍，造成腳跟、腳底板嚴重的傷害， 6月6日保險公司對保戶發出了抽檢體檢照會，但因車禍住院的保戶根本無法進行體檢，因此錠嵂與保險公司協商，以生調及車禍事故三聯單來代替抽樣體檢，且車禍發生為投保日期之後，故爭取不做批註除外的原條件承保，順利於7月9號核保通過，也讓保戶可以安心養病。

趙惠仙指出，意外及疾病的發生無人可以預測，而專業保險從業人員能夠協助保戶，依據事故情形原因，評估可爭取的空間條件，主動向保險公司協商按「原保障內容及理賠條件不變」或是「爭取承保及理賠條件」等方式，幫助保戶取得應有的保障，捍衛保戶應有權益，讓保戶在發生事故後，不用擔心自己權益受損，這也是保險從業人員的價值所在。

此外，要保書送審後保險公司會依據「投保人之年齡、健康情況、病歷及職業」等因素評估該保戶的身體狀況表二，進行危險程度分類承保或照會（體檢、補相關醫療證明文件、補填問卷…等），如果有體況問題隱匿未告知，保險公司按規定有權力可解除契約。

因此，錠嵂保經建議，民眾應該在身體健康的時候，就預先規畫保險，此時能夠獲得最優良完善的承保條件，若等到身體有狀況或體檢出現紅字才想起保險，有可能會因為體況不良，面臨加費、特約、除外、延期、甚至拒保，無法獲得預期中的保障。