台灣近日接連有颱風來襲，地球另一端的美國一樣面臨天災威脅，颶風「多利安」（ Dorian ）威力持續增強，預計下週一將登陸美國佛羅里達州，佛州全境已進入緊急狀態，連美國總統川普也取消原訂出訪波蘭的行程，拍片向美國民眾示警，甚至以「怪獸」（ monster ）字眼來形容多利安，威脅程度不亞於 1992 年的五級颶風安德魯（ Hurricane Andrew ），要民眾千萬不能掉以輕心，並強調政府已做好一切防災準備。

綜合外媒報導，多利安首先於 8 月 25 日形成熱帶風暴，之後增强為颶風，陸續繞經波多黎各、美屬維京群島、巴哈馬等區，並且還在持續增強。佛羅里達州州長羅恩·德桑提斯（ Ron DeSantis )於 8 月 28 日宣布進入緊急狀態：「有件事我們非常確定，就是這東西（多利安）一直在增強」。

外媒分析，多利安可能會是佛州東岸 30 年來最強的颶風，居民大量湧進當地賣場囤積防災用品，如電池、飲用水、糧食等，結帳櫃檯大排長龍，加油站也擠滿了要幫愛車加滿油、或是貯油的車主。

據了解，目前多利安威力屬三級颶風，不排除升為四級，正從大西洋襲向佛羅里達，美國《 CBS New York 》、《 WVTM 13 News 》等報導，多利安風速約為每小時 125 公里；甘迺迪航天中心( Kennedy Space Center )已將大型戶外設備移至室內，居民也忙著做沙包應變，希望能平安度過這次的颶風襲擊。