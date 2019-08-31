和傳統的計程車比起來，許多民眾對於 Uber 這類代僱駕駛的印象就是車廂較乾淨、司機服務態度佳，少與客人起爭執。但有位 Uber 司機在臉書發文透露，昨（ 30 ）晚載了一對男女乘客，開到半路就把對方轟下車！司機坦承已經做好被投訴的準備，但網友卻一面倒稱讚他是「專業的駕駛」。

一位 Uber 司機在臉書社團《爆怨公社》發文表示，執業將近一年以來從來沒轟過客人下車，但是昨晚在基隆路好樂迪載到的一男一女，真的誇張到讓他第一次請人下車。司機透露知道對方一定會投訴我，但也已經先回報公司，「很高興我們未來不會再配對到」！

究竟乘客做了什麼事？司機透露，對方一上車就開始「情慾流動」，親親、摟摟、抱抱、摸摸…他都睜一隻眼閉一隻眼算了，但沒想到接著竟傳來女性嬌喘聲，回頭一看，發現男乘客把手放在女乘客的下體做出不雅動作。司機於是立即把車停在路邊，要對方下車，並直言「先生不好意思請你們下車，我的車不是炮車。」

司機強調，對方看起來二十好幾甚至三十出頭了，應該要懂的「尊重」，尊重司機、也尊重自己，更要尊重女伴。司機也感慨，如果車子內裝有對內錄影，把對方在車上所做的事情拍下影片 PO 上網路，「保證不用多久會紅遍全台灣」。

網友紛紛在底下留言支持司機，「推一個專業駕駛！」、「窮到連開房間錢都沒有，真丟臉」、「是有沒有那麼急啦」、「應該直接停在警察局外面」、「這對男女也太噁心了吧」、「很多也在超商裡，習慣了」。（編輯：倪浩軒）