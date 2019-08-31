香港反送中抗爭延燒兩個多月，港人多次發起大規模示威活動，全靠加密通訊軟體 Telegram 聯繫和動員，年輕人之間接收反送中相關訊息的來源，也是 Telegram，使得這款 APP 在香港反送中運動中，瞬間竄紅。

Telegram 會大受歡迎，主要是因為訊息加密、高度隱私的特性，許多人權組織把 Telegram 作為私密通訊工具，防止政府竊取機密資訊，但這也使得 Telegram 在 2015 年被北京當局以「反政府工具」為由封鎖。據了解，現在 Telegram 可讓電話號碼自動配對功能，可能遭到中國政府利用，試圖藉此辨識示威者身份。對此， Telegram 將推出更新，讓使用者可選擇關閉號碼配對功能，保護香港示威者。

根據消息人士透露， Telegram 近來發現，中國政府疑似從香港本地的電信公司取得大量的手機號碼，並將這些號碼上傳，試圖以配對功能識別示威者，這些功能在於， Telegram 會自動以電話號碼配對通訊群組成員，因此中國政府只需先行取得電話號碼，就有機會能夠查出 Telegram 群組中，用戶的真實身份。

Telegram 為保護香港反送中示威者，將在近日關閉配對功能，希望能夠讓使用者充份保有隱私，並且不讓 Telegram 成為中國政府監控及拘捕組織者的工具。

其實，先前就有資安專家提醒， Telegram 無法加密「群組對話」使其出現破綻，特別是在一個不尊重隱私的社會，電話綁定帳號更讓它門戶洞開，成為警方獲取示威者個資的管道。