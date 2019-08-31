▲男人到了一定的年紀，便一定會想成家立業，但若年齡越來越大，是不是就越來越難找到「真愛」？（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲男人到了一定的年紀，便一定會想成家立業，但若年齡越來越大，是不是就越來越難找到「真愛」？（示意圖／翻攝自 pixabay ）

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男人到了一定的年紀，便一定會想成家立業，但若年齡越來越大，是不是就越來越難找到「真愛」？近日有一位網友在網路上發文表示自己都 37 歲了，「還沒結婚是不是沒機會了」，引來網友們熱議，紛紛幫原 PO 分析原因，沒想到為數眾多的網友都給出了一種答案，竟是「你如果有錢，別說 37，就算 87 歲也可以」。

▲小情侶到要論及婚嫁需要什麼？（示意圖／翻攝自 pixabay ）

這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「37歲了還沒結婚是不是沒機會了」的文章表示，「是不是真的該認真考慮東南亞外籍新娘了嗎？還是有什麼推薦的管道可以認識未來老婆？救國團聯誼 37 歲去會太老嗎？」，同時原 PO 更表示害怕，「人生竟混著混著就 37 歲了」。對此，網友們則紛紛給出意見，總結歸納後都表示「年紀不是重點，財富多寡才是找對象的前提」。

▲對此，網友們則紛紛給出意見，總結歸納後都表示「年紀不是重點，財富多寡才是找對象的前提」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

而大部分網友都贊同這個言論，紛紛留言「有錢就行了，同歲數的建議你」、「你隨便找個醜的都麻能結婚」、「從來都不是歲數的問題」、「 37 歲還沒錢就一輩子打手槍吧」、「沒結也沒差吧，結了婚有小孩又離婚的一堆」、「先想清楚你為何想婚」、「男生有錢就沒差」、「看你要求多高吧，要年輕又奶大的應該沒啥機會了」、「有錢你擔心個屁，沒錢就吃自己」。（編輯：王柏文）

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