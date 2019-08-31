許多民眾普遍認為軍官通常是相當嚴肅、莊嚴的形象，就連女性軍官也可能為保持威嚴，而塑造出女強人的外表。不過今（ 31 ）日中華民國陸軍臉書上突然放上一張清新可愛的女上尉照片，沒想到畫面一曝光，讓許多網友紛紛大暴動直言「想簽下去了」！

今日臉書專頁「中華民國陸軍」於社群平台上突然放上一張女性上尉的照片，並於內文開始介紹這名女上尉。不過只見畫面中間，有一位看似身高矮小，卻又清新脫俗的馬尾女軍官，綁著馬尾，且露出甜笑，更歪著頭可愛嬌羞的面對鏡頭，雖然她身穿軍服，但絲毫不減女上尉散發出來的甜美氛圍。

其實這位女軍官是是臺北乙型聯合保修廠補給庫庫長上尉「劉佳淳」，內文中提到她是一位相當能自我約束的女孩，更以自身的座右銘「自我克制，依法行政」為榮，期許自己能成為一位親力親為的好軍官，為人民服務。

劉佳淳照片及心願一曝光後，就立馬有大批網友於底下留言讚嘆，紛紛表示「好年輕的上尉」、「長的很可愛」、「氣質優雅」、「加油，好軍官！」、「學妹超可愛的」此外也有不少網友戲言，表示「看到她就想簽了啦」、「有這麼可愛的？早就簽下去了」。

最後，也有不少同胞搞笑感嘆直言「為什麼我們單位沒有這種」、「我們單位這麼沒有這種顏值的女生」。（編輯：陳雅雲）