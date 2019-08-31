（中央社記者張謙香港31日電）「831」示威陰霾今天籠罩港島區，鐵路公司和港島西區市民各自採取因應措施，警方則呼籲市民注意自身安全；為保障乘客和員工安全，港島線西營盤站下午1時30分起關閉。

泛民主派團體民間人權陣線原先申請今天下午在港島中環集會，然後向西遊行前往北京中央駐港聯絡辦公室大樓，抗議2014年8月31日中國全國人民代表大會常務委員會就行政長官和立法會選舉通過「831」決議。

民陣的申請已遭警方否決，理由是民陣多次舉辦的類似活動最終演變為暴力衝擊。不過，仍有網民呼籲反對修訂逃犯條例的支持者如期參加遊行。

由於示威陰霾未除，港鐵公司公布，因港島區下午可能有公眾活動，經風險評估並與政府相關部門溝通後，為了保障乘客和員工安全，下午1時30分起，港島線西營盤站將會關閉，列車不停西營盤站，直至另行通知。

中聯辦大樓位於西環，近兩個月來一直是反修例示威者攻擊的目標之一，外界相信港鐵公司暫時關閉西營盤站與此有關。

根據過往做法，相信警方今天會在中聯辦大樓四周部署大批防暴警察，以免中聯辦受攻擊。

在中聯辦一帶的零售商店今早接受本地電子媒體訪問時說，擔心下午警方及示威人士的武力衝突會誤傷路人，將會提前打烊。

另據報導，警方透過手機簡訊說，港島區下午可能會有公眾活動和混亂情況，提醒市民要注意自身安全，並注意警方的新聞公布和媒體消息。（編輯：周慧盈）1080831