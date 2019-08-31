▲香港特首林鄭月娥因逃犯條例一事，而被不少示威者指為罪人。現有外媒披露，林鄭曾建議中央能否撤法，但遭拒絕。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港特首林鄭月娥因逃犯條例一事，而被不少示威者指為罪人。現有外媒披露，林鄭曾建議中央能否撤法，但遭拒絕。（圖／美聯社／達志影像）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

香港示威抗議不斷，抗議者堅持五大訴求絕不退讓，港府束手無策；外媒《路透社》 30 日以獨家新聞「 Exclusive: Amid crisis, China rejected Hong Kong plan to appease protesters – sources 」一文披露，香港特首林鄭月娥曾向北京當局提交報告，審視民間五大訴求，並表示撤回修例有助化解政治危機，但全遭否決，並下令要她不可屈服於示威者任何訴求。對此大陸官媒《環球時報》再開砲，痛批路透社「用假新聞搞輿論戰」，非常可恥。

▲大陸官媒再發文指責外國勢力插手香港局勢。（圖／翻攝自環球網）

《環球時報》於 31 日刊載社評，稱路透社的該篇報導為「精心構置的陷阱」，指路透不該把這種具爆炸性的消息建立在三個匿名受訪者上，讓人無法不懷疑這三位消息提供者是否真的存在，又或者是路透社製造假新聞的同謀。

該篇社論並指出，西方一些主流媒體利用其傳播力扮演了「很不光彩的角色」，而路透社選在週五( 30 日)、民陣原訂的「 831 集會遊行」前發布報導，是試圖對香港局勢進行關鍵干預，給止暴制亂的陣線捅窟窿。

最後，該篇社論也痛批路透社嚴重背離了做為新聞機構應堅守的道德底線，為英美情報單位提供「借殼行動」，並說「路透社搞這麼赤裸裸的輿論戰，都是它作為世界最大通訊社之一的恥辱。」

相關文章

▲美國總統川普 30 日再喊話，要北京當局人道處理香港問題。（圖／美聯社／達志影像）video

影／反送中與貿易戰再掛鉤！川普：貿易戰讓香港免大麻煩

▲香港特首林鄭月娥於 27 日的記者會表示，香港政府有能力自行處置香港的紛爭，並未否認會考慮引用緊急法。（圖／美聯社／達志影像）

林鄭月娥將啟動《緊急法》　香港大律師：恐一發不可收拾

棒球／前桃猿打擊教練保羅轉戰香港　年底亞錦賽將來台　

更多文章

▲美國總統川普 30 日再喊話，要北京當局人道處理香港問題。（圖／美聯社／達志影像）video

影／反送中與貿易戰再掛鉤！川普：貿易戰讓香港免大麻煩

▲颶風多利安即將襲擊美國佛羅里達州。（圖／美聯社／達志影像）

颶風「多利安」恐直撲佛羅里達　州政府宣布進入緊急狀態

▲外界憂心近日一連串抓捕，恐讓香港反送中民怨更為沸騰。圖為 30 日晚間港民抗議照片。（圖／美聯社／達志影像）

831前夕大搜捕！外界憂反送中浪潮自此更激化