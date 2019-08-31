香港反送中情勢升溫，兩個多月來，周周都有大規模抗議活動，更多次演變成警民流血衝突，讓香港旅遊業陷入最艱難的時期，「旺季變寒冬」，旅館入住率慘跌，知名餐廳門可羅雀，不少旅遊餐飲從業人員放起無薪假，就連計程車司機也因遊客減少載不到客人，生意下跌超過三成，市道只能以慘澹二字形容。沒想到竟有港人趁機落并下石，用 APP 叫計程車時，竟然留言「計程車沒生意」，要求司機將車資打 75 折。消息傳出後，不少計程車司機氣憤難平，直說真的「好侮辱」。

一名香港網友在臉書粉絲團「的士司機資訊網 Taxi 」PO 出一張照片，內容是叫車 APP 「電召的士」的乘客訂單，地點是從油麻地柯士甸道出發至屯門。仔細一看，這名叫車的乘客在備註欄寫了「你哋都冇生意啦（你都沒生意），75折司機」。

香港的計程車司機私下表示，其實這類叫車 APP 不時都會推出折扣，吸引乘客使用，但這位乘客的留言讓人感到「沒品」，竟然在大環境不佳，司機普遍生意不佳之際落井下石。不少計程車司機在網路上留言大罵，「就算沒生意做都不做你的生意」、「欺人太甚」，但也有人勸司機別太激動，不要理會無聊的舉動。但由此也可看出，香港的市道不佳，已是不爭的事實。