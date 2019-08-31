「灶君爺」察人間善惡　過生日警設機動派出所祝壽

新竹縣五指山的灶君堂是全國少見供奉「九天司命真君」的寺廟，為慶祝農曆8月3日灶君爺聖誕，準備鹹甜點心給上山祝壽的信徒們享用，吸引不少信徒趁著假日前來「食福」；同樣以「監察人間善惡」為使命的警察，結合巡守隊交通管制並設置機動派出所，卻意外成為打卡景點。

九天司命真君這名稱大家比較陌生，其實就是灶神、灶王爺，又稱灶君爺，一說是火神祝融，也有一說是炎帝死後成神，即為灶君；由史冊紀載可知，自春秋戰國時代起，灶神即是一般民眾供奉的神祇。灶神有個「小本本」，專門記錄凡人眾生的是非功過，每年的農曆12月24日返天述職，向玉帝稟報家戶之好壞善惡，因此人們會以糕餅、甜點、糖果祭祀，以求美言。

相傳於清光緒年間，地理師鍾清泉居士與開山主持楊木生居士，看中五指山鍾靈吉穴，遂搭建泥屋五間，奉祀灶君爺；而後神威顯赫，香火鼎盛，乃取名「五指山灶君堂」。

每年灶君聖誕總會吸引眾多祝壽人潮，順便祈求好運，只要遊覽車一過來，隨時都會突然爆發人潮、車流；與灶君爺一起守護家戶的竹東分局，除了實施交通管制以外，也在此處設立機動派出所，維持交通秩序、給予民眾及時協助，也防患宵小蠢動，讓民眾能平平安安的參拜。

這項貼心舉動頗受好評，更有許多遊客把機動派出所當打卡景點，單純為民服務，卻變成打卡景點，北埔分駐所也始料未及。另新北汐止因公殉職的新聞效應，很多香客看到機動派出所來來往往的執勤員警，都獻上關心跟肯定，直呼警察辛苦了。

警方也呼籲上山參拜的遊客朋友，若遇有遊覽車行車速度較慢，要心平氣和，遵守交通，因山路陡峭，上山要注意避免違規超車，下車要注意煞車系統，建議以低速檔輔助煞車，避免長途踩煞影響性能造成危險。