媒體報導鴻海創辦人郭台銘有意找新北市長侯友宜二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒搭檔，角逐2020的總統大選，引發政壇的關注；侯友宜今（31）日受訪時表示，他毫無所悉，哥哥也從來不會跟他聊政治。

侯友宜今日出席2019泰山獅王文化節的活動，媒體則關注郭台銘有意邀二哥侯明鋒搭檔角逐2020的總統；侯友宜回應，我哥哥啊？他不是在日本嗎？不知道回來了沒有？他對這個狀況毫無所悉，只知道哥哥很專心在當他的醫生、照顧病患，長期以來都在南部服務，他就是一個醫生。

至於侯明鋒是否有可能與郭台銘搭檔？侯友宜說，他哪知道這件事啊，因為從來沒有跟哥哥談過這件事；侯友宜強調，他只了解哥哥對病患照顧得是很好，從來不會跟他聊政治，每天都在做學術研究，每天帶著高醫團隊去照顧很多的病患，每天忙得不可開交，他還有心情管這檔事嗎？

侯明鋒若被郭台銘找去當副手的話，會支持嗎？侯友宜認為，很多事沒辦法代哥哥來回答，你們（媒體）應該去問哥哥；此外，他跟哥哥的感情非常好，從小一起長大，兄弟是無話不談，但我們從來不談政治，所以哥哥到底有什麼的想法，也沒有問過他，且任何想法還是由他本人自己來告訴各位。

希望哥哥當醫生還是從政當副手？侯友宜指出，個人有個人的想法，每個人扮演自己的角色，把它做好；就像他今天當市長，好好地專心把市長這個角色做好，台灣真的很小，選舉都是一時的，我們需要靜下心來，總是有些人要好好做事吧！想選舉的去選舉，想做事的就留下來，好好做事。

外界質疑郭台銘有意邀二哥侯明鋒搭檔角逐2020的總統的消息，是被刻意的放話，是故意挑撥侯友宜跟高雄市長韓國瑜間的關係；侯友宜僅說，不知道，完全不知道有這件事，因為他不看周刊，所以也不瞭解狀況，反正他只專心做好他的事情。