走過風華20吹熄燈號　SOGO新竹店今晚封館

遠東SOGO百貨新竹店站前館4月份宣布將結束營業，今（31）日是最後一天，晚上9點熄燈封館後，新竹店20年風華歲月即走入歷史；在告別的日子，全館人員更熱情的迎賓，一早就有許多人前來追捕這最後的回憶。更有非常多的網友紛紛留言紀念自己陪同走過的青春，甚至還有人發起「到SOGO上廁所」懷舊活動。

「早安！歡迎各位！」SOGO新竹站前館工作人員更加熱情的迎賓，因為到晚上9點之後，之處即將封館結束營業，告別20年的風華歲月；「20年，是7千3百多個日子，17萬5千2百個小時……」感性的開場白、最後的迎賓日，吸引比平常更多的消費者前來，感受這最後的追憶。

位在新竹火車站正前方的SOGO新竹店，已經成為在地地標，因著地利之便，無論是南來北往路過新竹的旅客，或是在此轉運通群的學子、上班族，都已融入生活之中；許多學生在放學後，常約在這裡，喝杯飲料、吃個點心、享受冷氣的清涼、擋風躲雨、甚至只是上個廁所，因此當封館消息傳出，就有網友揪團「到SOGO上廁所」，找尋一份記憶中的感覺。

「一件不留封館最後出清 Don’t Say Good Bye SOGO永遠和您在一起」SOGO新竹站前館因租約到期，加上總體業績每況愈下，內部決定封館結束營業，這也是繼2016年護城河誠品、2018新光三越新竹中華店熄燈後，新竹市第三家百貨公司收攤；業者表示，新竹站前館結束後，遠東SOGO百貨Big City館(巨城)仍會持續為顧客服務。