走過風華20吹熄燈號　SOGO新竹店今晚封館
▲SOGO新竹店站前館走過20年風華歲月，今晚將熄燈封館，勾起許多消費者懷念之情。（圖／記者常似虎攝）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

遠東SOGO百貨新竹店站前館4月份宣布將結束營業，今（31）日是最後一天，晚上9點熄燈封館後，新竹店20年風華歲月即走入歷史；在告別的日子，全館人員更熱情的迎賓，一早就有許多人前來追捕這最後的回憶。更有非常多的網友紛紛留言紀念自己陪同走過的青春，甚至還有人發起「到SOGO上廁所」懷舊活動。

▲SOGO新竹店今日一早的迎賓儀式，吸引許多消費者蜂擁前來懷舊。（圖／翻攝自SOGO新竹店粉絲頁）

「早安！歡迎各位！」SOGO新竹站前館工作人員更加熱情的迎賓，因為到晚上9點之後，之處即將封館結束營業，告別20年的風華歲月；「20年，是7千3百多個日子，17萬5千2百個小時……」感性的開場白、最後的迎賓日，吸引比平常更多的消費者前來，感受這最後的追憶。

▲SOGO新竹店站前館走過20年風華歲月，今晚將熄燈封館，勾起許多消費者懷念之情。（圖／記者常似虎攝）

位在新竹火車站正前方的SOGO新竹店，已經成為在地地標，因著地利之便，無論是南來北往路過新竹的旅客，或是在此轉運通群的學子、上班族，都已融入生活之中；許多學生在放學後，常約在這裡，喝杯飲料、吃個點心、享受冷氣的清涼、擋風躲雨、甚至只是上個廁所，因此當封館消息傳出，就有網友揪團「到SOGO上廁所」，找尋一份記憶中的感覺。

走過風華20吹熄燈號　SOGO新竹店今晚封館
▲SOGO新竹店今日一早的迎賓儀式，吸引許多消費者蜂擁前來懷舊。（圖／翻攝自SOGO新竹店粉絲頁）

「一件不留封館最後出清 Don’t Say Good Bye SOGO永遠和您在一起」SOGO新竹站前館因租約到期，加上總體業績每況愈下，內部決定封館結束營業，這也是繼2016年護城河誠品、2018新光三越新竹中華店熄燈後，新竹市第三家百貨公司收攤；業者表示，新竹站前館結束後，遠東SOGO百貨Big City館(巨城)仍會持續為顧客服務。

相關文章

▲康是美首次針對男性消費者舉辦封館活動，來店的男性消費者可以體驗各項諮詢服務。（圖／記者彭夢竺攝）

台灣藥妝店首次針對男性封館　康是美再推全新5人團體

▲台灣第一家獨棟建築的蘋果信義A13 Apple Store直營店將於明（15）日開幕，也讓位於A13的遠百信義受到關注，遠百信義預計2019年第4季開幕。（圖／遠百提供）

遠百信義第4季開幕　定位輕奢華時尚　釋出逾千工作機會

國民黨台北市長候選人丁守中13日批評，民進黨過去喊去中國化，結果最後還是要靠故宮國寶「救經濟、救觀光、救選情」。（圖／丁守中辦公室提供）

批民進黨靠國寶南遷救三件事　丁守中：打了蔡英文三耳光

更多文章

「灶君爺」察人間善惡　過生日警設機動派出所祝壽

「灶君爺」察人間善惡　過生日警設機動派出所祝壽

性別平等！男廁增設尿布台　同心照顧嬰幼兒

性別平等！男廁增設尿布台　爸媽同心協力照顧嬰幼兒

打造城市新貌　人行環境逐步改善

打造城市新貌　人行環境逐步改善