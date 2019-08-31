勒索病毒盛行於歐洲地區，由電腦IP地址下手，再尋找漏洞侵入﹔衛福部所屬各縣市公立醫療院所遭駭，經查發現彰化地區內衛福部立彰化醫院、員林基督教醫院都成為勒索對象，醫院均表示，事發後2小時內就已將病毒清除，且病患資料未外洩。

要看病，先付比特幣？！根據衛福部接獲的通報，此次勒索病毒的攻擊，共影響16到18家醫院﹔受災醫院的共同點為密碼管理漏洞，就像一個人為5張提款卡設定相同密碼，入侵後就容易遭到攻破，加上醫院涵蓋率高，開放許多對外服務，容易暴露於危險的資安環境。

國內醫療醫院近日傳出有56家各級醫療院電腦主機系統遭境外的「勒索病毒」肆虐攻擊，必須支付比特幣當贖金，彰化醫院今（31）日發出聲明表示，受影響的只有派車系統與內部公告行政頁面遭病毒加密鎖定，院方即時進行系統重建，目前電腦作業已恢復正常；員基醫院說，只有網路掛號系統當機，更新病毒碼後，已正常運作。

彰化醫院指出，部分行政頁面遭病毒加密，院方決定不被勒索，進行重建，相關人員昨天起就趕工重建相關的作業系統，目前都已完成，頁面已恢復正常；至於被加密的資料，重要檔案平時均有備檔，影響不大，近期臨時性的公告事宜請員工重新鍵入系統就不會有問題。

院方人員表示，29日當天院方發現派車系統遭駭客加密，必須支付比特幣，索取密碼，院內沒人使用比特幣，也不接受勒索，立即請資訊人員進行系統重建，下午就完成系統運作，昨、今兩日測試，未再發現異常﹔院方也強調，醫療作業系統未被入侵，病患權益及資料安全無慮，請民眾放心。

員林基督教醫院表示，29日上午有民眾來電指出，網路掛號系統無法登錄，通報資訊人員查詢發現，疑似遭駭客「勒索病毒」攻擊，經資訊人員立即更新病毒碼，重啟網頁後，下午已能正常掛號。