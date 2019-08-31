衛生福利部中央健康保險署健保24週年活動，在立委劉建國爭取協調之下，移師到雲林辦理，今（31日上午近5000人群集湧入雲林縣古坑鄉綠色隧道公園，參加「健康存摺拿在手、守護健肝更長久」健走暨健康嘉年華活動。

雲林子弟的健保署長李伯璋指出，本次選在雲林縣辦此活動，主要是雲林縣人口老化為全國第二高，這些長者可能對手機功能可能陌生，另外C肝也很嚴重，故選在雲林縣辦理，期能達成健康保健預防宣導目的。

立委劉建國表示，健保C型肝炎全口服新藥執行計畫自106年執行迄今，全國已治療人數逾7萬人，其中雲嘉南共計治療22,455人，雲林縣共計治療則有6,726人，參與治療比率為45%，全縣40歲以上的縣民，有7成沒有接受過C型肝炎篩檢。

李伯璋說，今年健保編列65.36億元專款治療4萬多個C肝病患，目前的名額已經用完，為使治療不中斷，在劉委員支持下，健保會也討論通過，增加19億補助，預計可再治療約1萬名C肝病患。

健走暨健康嘉年華活動，會場有熱鬧的太鼓打擊藝術、活力四射啦啦隊、健保天團話劇等精彩表演、兼具趣味與知性的健康新訊有獎徵答，以及將近30個健康宣導攤位，包含肝炎防治、根除C肝、正確用藥宣導、口腔保健、菸害防制、中醫體質檢測，養生保健等，另有廉政反貪、各大醫院健康宣導。

健保署提供豐富摸彩品，有43吋液晶電視、捷安特腳踏車、電子血壓計及高級電風扇等多項豐富獎品，參與民眾滿載而歸。