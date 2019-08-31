劍湖山世界旗下主題樂園及渡假大飯店，今年9月1日起加碼秋冬旅遊補助，除了12歲以下兒童可免費暢玩水陸雙樂園，同行者每人可享499元優惠票價，馬上可省400元，同樣可以水陸樂園一起玩，免加價，也不必分開購買水上樂園或陸上樂園門票，超划算。

另外，劍湖山主題樂園也率先推出今年中秋節加碼送活動，在9月13日至9月15日連假期間，入園遊客只要對中身分證號碼2或3，就可享門票399元超優惠，比原價便宜500元。

中秋節當天，劍湖山世界也首次舉辦「幸福摩天輪中秋柚露營」之兩天一夜免帶裝備高CP值露營活動，內容包含日間暢玩水陸雙樂園兩天，充分體驗水樂園沙灘趣味競賽活動、使用玩美攝影棚35個主題式限量場景，拍美照當網紅、夜間則有自助烤乳豬等等，四人一帳搶鮮價下殺至6,999元，原價15,000元，超級優惠。

劍湖山世界表示，配合政府擴大秋冬旅遊補助，劍湖山主題樂園不僅在入園門票加碼送好康，園內消費也要讓遊客省荷苞又能滿足購物美食的需求﹔例如，每位遊客可獲園內消費抵用券，且能得到劍湖山渡假大飯店指定餐廳之消費抵用券，加上玩美攝影棚之入場券，全部吃喝玩樂抵用券最高可省1,800元，讓消費者很有感。

至於劍湖山渡假大飯店的秋冬旅遊補助，主推一泊二食加主題樂園門票，二人成行每人2,399元，每房再加碼送200元消費券，扣除早晚二餐及價值699元的樂園門票，換算每人入住此五星級渡假大飯店一晚的負擔不到千元。