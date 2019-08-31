統一獅隊今（ 31 ）日在桃園球場出戰 Lamigo 桃猿隊，雖然一開局被 Lamigo 攻下 3 分，但是靠著 7 局上半吃下大局，統一以 8 ： 7 險勝擊敗 Lamigo ，驚滔駭浪中拿下這次系列戰的 2 連勝。

一開局 Lamigo 利用統一獅隊先發投手瑞安不穩的情況下，靠著朱育賢的 2 分全壘打一口氣取得 3 分領先。而桃猿先發投手多猛真的很猛，雖然 3 局上半失去 1 分，但依舊穩健的投完先發 5 局。

6 局開始桃猿投入林柏佑中繼，鄧志偉右外野飛球造成藍寅倫失誤後，氣勢像是轉到統一一樣，連續靠著安打和保送得到1分並攻占滿壘， 1 棒林靖凱安打追平比數。接下來 7 局上半才是桃猿噩夢的開始，這時候的桃猿已經投入了林柏佑和王躍霖2名中繼投手，這局則換上黃偉晟，首先吳桀睿 3 壘滾地球造成林立失誤，接著像循環一樣，統一又靠著安打和保送攻占滿壘，代跑高國慶的林安可右邊方向安打超前比數，接著也是代打的黃恩賜敲出左外野全壘打將比分擴大到 8 ： 3 。

但主場的桃猿隊豪不放棄， 8 局下半朱育賢炸裂追回 2 分， 9 局下半林安可發生失誤後，桃猿打線從陳韻文手中連續敲出安打追回一分，郭嚴文高飛犧牲打再取得 1 分，還攻佔滿壘。可惜最後葉竹軒界外飛球被林安可接殺，讓比分凍結在 8 ： 7 。