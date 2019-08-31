繼4月首站賽事後，今年WOTD-ETD第2站業餘積分賽今在紅館登場連戰33場激烈賽事，做為台灣業餘格鬥選手往職業之路邁進的跳板，今集結了台灣各行各業的業餘格鬥精英齊聚一堂，包括網紅成吉思汗館長格鬥大弟子李冠諭、「最強搬運工」莊峻豪和「最強工程師」葉俊宏等猛將登場爭奪業餘賽勝利

今從上午起進行多達33場的業餘積分賽，在男子重量級28歲來自硬派格鬥的「壯壯」蔡曜宇，在4月已經先以KO拿到1勝，今再度登場對上成吉思汗俱樂部的黃勤翔，蔡曜宇這次拼戰了3局才驚險拿下勝利，蔡曜宇很不滿意的說：「想拿第2勝，壓力很大，速度有點出來不來。」

本來沒有運動習慣的蔡曜宇是一名記帳士，因為是成吉思汗館長的鐵粉，受到館長啟發，2年前先投入散打，今年才轉練綜合格鬥，但進步神速，蔡曜宇從完全不運動到現在每天接受訓練，他說：「練習格鬥後最大的差別就是很想快快下班去訓練。」雖然蔡曜宇才剛參加業餘賽事，但他卻懷有遠大的抱負，他說：「至少能先跟台灣最好的重量級選手先打過一輪，未來希望可以出國比賽，要到國外證明台灣的綜合格鬥訓練還是很有水準的。」

今天唯一1場台灣女子雛量級對決由Trick-Tock Studio的薛芷涵對上武甲總合武術運動館的王秀盈，曾經是散打選手、剛改練綜合格鬥不到1年的薛芷涵在4月第1場遺憾落敗，今在奮戰3合回後終於拿下第1場業餘賽勝利，她開心的說：「真的要感謝教練黃育仁和師母藝人劉雨柔，還帶我去泰國的AKA集訓了1周，跟各種最厲害的選手交流讓我收獲很多，師母還完全陪了我一周的訓練。」

目前是體適能老師的薛芷涵說：「格鬥選手在鐵籠內比賽，完全要靠自己，為自己而努力，這是一項要面對自己的運動，我超愛綜合格鬥，即便被打我都開心。」28歲的薛芷涵也心懷大志，她說：「我希望未來能去打職業賽，讓世界都看到台灣！」

在搬家公司上班，擁有「最強搬運工」頭銜的莊峻豪在男子羽量級對上在法國擁有許多散打和空手道獎牌的凱塔(Cheik Keita)，凱塔擁有身高優勢，但莊峻豪都以寢技對決，最後以3比0獲勝，打下業餘賽的4勝1敗戰績，莊峻豪賽後說：「對手很強，但教練賽前下達的戰術很正確，贏的不輕鬆。」莊峻豪學習散打和格鬥已經有9年時間，他說：「會選搬家的工作全都是為了訓練考量，主要是搬家可以當做重訓，而且時間有彈性可以調配，當然還有收入也不錯，希望年底就可以去打職業賽。」

另一場極受矚目的是成吉思汗館長的大弟子、目前是成吉思汗蘆洲店主任李冠諭對上4月剛以剛猛的站立技獲勝的王郁人，擁有巴西柔術藍道水準的李冠諭3個回合都以寢技為主，最終也獲裁判判定以3比0拿下MMA7戰全勝不敗的傲人戰績。

背負館長榮譽的李冠諭坦承有輸不得的壓力，他說：「兩個月前就開始備戰，因為有跟王郁人對練過，他的泰拳非常厲害，希望對他用寢技來決勝，要謝謝館長教練的指導和戰術的擬訂，在比賽中都有表現出來，教練也很支持我們出來比賽，這次比賽的報名費、賽後餐費和交通費全都包了，先前因為要辦比賽沒辦法參賽，今年因為賽事取消才有時間來參賽，下次還要再來參賽，希望有朝一日可以職業賽！」

