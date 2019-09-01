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▲Google、Facebook、Twitter等大型科技網站，都有審查自殺的機制與防治規範。(圖／來自shutterstock)

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不可否認「自殺」是一個全球性的議題，不論是媒體、電商、社群網路以及各大入口網站都有審查自殺的機制與防治規範。亞馬遜（Amazon）日前計畫向在網站內入口查詢「自殺」字彙的用戶，宣傳求助專線號碼。

這項政策的決定來自於，上週有用戶在亞馬遜的美國版上搜尋「自殺」一詞，網頁立刻顯示出套索和用具；同樣的在印度搜索一樣的詞，會出現安眠藥、殺蟲劑以及一本「如何自殺」的書。亞馬遜在了解這本書之後，馬上下架這本書和套索產品。

根據外媒報導，該網站其實是禁止業者出售促進、美化自殺的非媒體性產品，但有數據顯示，亞馬遜上面有多達4000件物品已經被美國機構禁止或是認為有危險了，代表亞馬遜的審查機制需要再加強。

事實上，許多大型的科技網站，包括Google、Facebook、Twitter已經發布了求助專線，以回應用戶詢問或是搜索自殺一詞。自殺求助專線的信息在未來幾周內，將被添加到某些產品的詳細資訊裡面，告知用戶可以通過國家預防自殺生命熱線組織獲得免費以及保密條款的支持。

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

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