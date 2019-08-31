香港 831 「祈禱大遊行」變調，戰火由港島蔓延至九龍，港鐵更再次上演「屍速列車」的可怕場景。

8 月 31 日傍晚遊行失控，包括銅鑼灣、灣仔、尖沙嘴等地，都有示威者與警方爆發激烈衝突，警方施放連環催淚彈並出動水炮車強力清場，示威者則轉至旺角和觀塘聚集。半夜 11 點時，防暴警察及速龍小隊突然闖入港鐵太子站，並在車廂內施放胡椒噴霧，拿著警棍無差別打人，有多名乘客受傷，甚至被打到頭破血流。

根據香港媒體報導，現場目擊者稱，當時列車抵達太子站約是晚上 10 點 50 分，卻停在月台沒有繼續開出，而且車門多次開開關關，讓車上乘客一頭霧水。過程中，數名反對抗爭的中年男子對著身穿黑衣的示威者大罵，情續相當激動，後來一名藍衣中年男子突然取出一把錘子，向示威者揮舞，場面混亂，但示威者並未有挑釁及攻擊之舉。

但港警及速龍小隊突然闖進車廂內，施放胡椒噴霧並猛揮警棍，目擊者表示，「向我眼中是無差別（攻擊），有需要出動警棍嗎？」據了解，現場有乘客驚慌大哭，尖叫聲四起，部分民眾則是撐開雨傘，抵擋警方無差別揮棍打人。由於車廂為密閉空間，民眾逃離不易，現場畫面宛如電影「屍速列車」般，令人難以置信。

立法會議員林卓廷在臉書上強烈譴責，怒批警方在太子站列車車廂內，使用警棍和摧淚水劑，引起市民嚴重恐慌，製造元朗恐襲2.0。

此外，港鐵讓警方進入月台及車廂打人的作法，也引發外界質疑，不少香港網友怒指港鐵容許「車廂恐襲」再現。港鐵表示，因為當時車廂內有乘客發生衝突，才會報警尋求協助，因為港鐵人員必須仰賴警方，才能妥善處理嚴重的暴力事件。

目前，已有憤怒的香港網友呼籲，周日（ 9 月 1 日)「拆港鐵」。