▲原 PO 最近因為好奇心驅使下，去下載了熊貓 APP，她一共叫了三次，都是外送到公司，而其中有兩次都是「帥又嫩」的鮮肉在外送。（示意圖／ foodpanda ）
▲商家與 foodpanda 合作划算嗎？內行人揭「關鍵好處」。（示意圖／ foodpanda ）

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隨著時代不斷改變、現代人生活習慣變遷，加上科技日新月異，近年來「線上訂餐美食外送平台」越來越多。近日有網友就在 PTT 發問「商家跟 foodpanda 合作真的划算嗎？」結果立刻引發熱論，不少行家紛紛點出其中好處。

原 PO 在 PTT 八卦版透露，最近在跟家裡聊 foodpanda，討論家裡是不是要跟 foodpanda 合作看看，怎料上網一查發現，「好像 APP 會抽 3 成，做餐飲材料費要 3 成了，加上房租、人力、水電等開銷，再被抽 3 成商家好像也賺不到什麼？」

他認為，感覺除了剛開始營業想砸錢靠外送衝曝光的商家，或是房租便宜的店面，甚至自己推的餐車來跟 foodpanda 合作才划算，他並不解地詢問大家「我這樣推論有沒有錯呢？」

問題曝光，隨即引發熱論，大家紛紛留言「還是有賺吧！多個通路店家又不會死」、「自己僱人送又要 CD 算時薪很難找」、「量大的話會變好賺，薄利多銷」、「少賺一點而已，外送價格會調整」、「把外送餐點的價格提高阿，很多都這樣」、「等於外送費轉嫁消費者阿，看你覺得要調多少適宜，旅館業遇到地方活動也會拉高當日房價」、「生意普通的店面有差，因為你店租人力也是晾在那邊」、「部分外送的菜單比店內貴」。

另也有內行人點出關鍵好處，直指「算是可以把服務範圍擴大吧！」「打廣告用的，我有個朋友的餐廳地點不好」、「當作打廣告就好，以前經過都不會去看一眼的店家，經過外送平台才知道這家不錯」、「先加入打廣告，等生意好了再解約」、「打廣告 +1，我就有過看熊貓找到沒發現的巷子好店」。（編輯：許苡晴）

▲網友於 PTT 貼文。（圖／翻攝自PTT）

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