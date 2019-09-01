或許有那麼一部份人習慣在上廁所的時候，將手機帶到廁所裡面去把玩，但其實這樣的行為很有可能在關鍵的時刻救你一命。日前在國外有位女網友就遇到了一件「行李箱監禁事件」，她在網路上分享有天她在上廁所時，突然行李箱倒下，將廁所的門「完全卡死」，讓她把門怎麼樣都推不開，嚇得她趕緊打電話求救才得以脫困。

這位日本的女網友在推特上分享這次遇到的「鳥事」，原 PO 表示當天她參加完社團活動回家後，因為天氣太熱，剛好又突然想上廁所，於是全身脫的只剩內衣，拿著手機就溜進了廁所。沒想到就在此時，她放在廁所外的行李箱竟然並沒有鎖上，於是聽到「碰！」的一聲後，原 PO 便發現，門怎麼推都推不開了，這讓原 PO 嚇得以為自己會「餓死或熱死在廁所裡」，但她靈機一動，拿起有帶進廁所的手機，打給了公寓負責人，由於只穿內衣，所以特地找了女性的負責人來幫忙，最後女負責人順利抵達屋內，也成功救出原 PO 。

這件事在推特上引起大量網友討論，一部份網友覺得「這行李箱太人工智能了吧，還知道要等你進去後才倒下」、「搞不好是家中有不知名的人行李箱推倒的」、「是不是這個行李箱平時積怨已久」，而另一部分網友則覺得，還好原 PO 「手機不離身」，在緊要關頭的時候能夠幫上忙。（編輯：王柏文）



