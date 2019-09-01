近日有許多層出不窮的駭人社會案件，搞得大家人心惶惶，甚至更出現國小孩童「賞巴掌」的霸凌事件，更是讓各位有孩子的爸媽紛紛擔心自己的小孩會不會也遇到這種同學。近日就有網友在網路上表示疑惑，有小孩的爸媽們會不會不敢買「新莊三重蘆洲」的房子，因為有許多的「流氓 8+9 」都住在那。

這位網有在 PTT home-sale 板上 PO 出一篇「有小孩會不會不敢買蘆洲三重新莊的房子？」文章表示疑惑，「最近新聞鬧得很兇的校園霸凌圍毆賞巴掌是新莊的，還有之前也有個圍毆性侵是三重蘆洲，而且事後還嗆台灣人是健忘的，目前看來其實好像沒錯，點他們的 FB 看有些也過得不錯」，原 PO 更接著說「很多事件都發生在那一帶，應該也不少人知道蠻多流氓住那邊，他們的小孩也念那的學校，所以那邊的國小到高中基本上一堆流氓小孩，有種屁孩傳承的氛圍」。他最後更提出關鍵性的疑問「雖然房價以大台北來說較低，但大家會因為教育問題卻步嗎？」。

而此文一出引發網友大量討論，更有網友拿出地區刑案發生率來做對比，紛紛留言表示「相同價格下，還是買板橋土城好了」、「在台中看過某流氓學區的建案，問到學區問題代銷直接回我說：寄戶口 or 讀私校」、「怕，不敢。有戶籍借台北的就好了」、「這種 8+9 多的地方不要跟我講上課秩序多好， 89 最喜歡出風頭，頂撞老師秩序」、「重劃區內的學校可能好點」。（編輯：王柏文）