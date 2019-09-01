針對藍營近來似有營造「中央卡地方」的氛圍一事，行政院長蘇貞昌5日表示，我們是一個國家，希望大家一起努力，不要看衰台灣。（圖／資料照）
▲行政院長蘇貞昌譴責假新聞。（圖／資料照）

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批踢踢實業坊（PTT）於8月31日傳出「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」的假消息，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室已蒐證準備提告。對此，行政院院長蘇貞昌今（1）日接受媒體訪問時譴責假訊息不該人身攻擊，希望不要再有類似事件發生，也表示警方已經主動介入偵辦、呼籲選民理性判斷假訊息。

PTT在8月31日有網友發文表示「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」的訊息。對此，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡怒批「黑韓不應該黑到沒有人性、沒有是非」競選辦公室會委請律師蒐證並提告。

蘇貞昌在今日出席警察大學83週年校慶接受媒體訪問時表示，凡事假的都很不應該，韓國瑜跳樓輕生是明顯的假訊息，這種對於人身的冒犯都應予以譴責，平時就不應該有假訊息，選舉將近就該用更公平的機制，選民應該理性判斷，不要有任何人身攻擊、假訊息。蘇貞昌也提到警方已經主動介入偵辦，希望不要再有這種事情發生。

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