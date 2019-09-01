鴻海前董事長郭台銘，今天（1日）上午出席青溪總會教育研究菁英班活動，並針對「台灣經濟發展之契機與新思維」進行專題演講，過程中不僅指出5G跟AI產業，將是未來應當重點發展的科技產業外，也直指台灣正面臨包含國安危機、憲政危機、認同危機、轉型危機等五項危機當中。而針對爭取連任的總統蔡英文，郭台銘也不時開砲，不僅直批蔡英文專制引起台下聽講者迴響，更直呼「小英連國旗帽都不敢帶，還要以台灣之名讓台獨借殼上市」。

上個月才剛結束沙烏地阿拉伯參訪的郭台明，週末假日也沒閒著。以青溪總會總顧問的名義，擔任教育研究菁英班的講者，並針對「台灣經濟發展之契機與新思維」進行演講。郭台銘表示5G跟AI產業，將是未來應當重點發展的科技產業，更以自己的母親為例，日前回醫院進行高血壓檢查，有賴大數據及資訊傳遞的快速，讓母親的病例一輸入，就隨即能夠找到對症下藥的藥品。

除了針對產業結構外，郭台銘也針對現階段的美中台三方關係進行解析。郭台銘說，「除非台灣先發兩千三百萬個槳，讓全台人民把台灣划到夏威夷，才有可能完全斷絕與中方的互動。」郭台銘表示，台灣現在對中0互動是不對的，更提出「中方要改變」的說法，郭台銘表示，中國大陸經濟發展太快，但政治體制卻沒有隨之開放，未來應當加速促進中方政治的改變。

而針對代表民進黨爭取連任的總統蔡英文，郭台銘也再度開砲。先是拿出準備好的國旗帽，郭台銘直指蔡英文「連我逼她戴國旗帽她都不肯，她還想以台灣為名義讓台獨借殼上市」郭台銘更批評蔡英文相當專制，直呼「法院是民進黨、是小英開的」，更表示就連黨內同志前行政院長賴清德，都對蔡英文相當不滿，此番言論讓台下聽講者反應熱烈。