隨著第 3 季步入電子產業需求旺季，對記憶體的需求增溫，台廠稼動率明顯拉升，加上市場看好，DRAM 價格可望於第 3 季落底、第 4 季反彈回穩，可望帶動 DRAM 廠南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 下半年雙率回升，獲利表現攀揚。

從營收表現來看，南亞科 7 月營收達 45.76 億元，月增 12%，年減 43.94%，創今年以來新高，旺季拉貨動能強勁。南亞科總經理李培瑛也在先前法說會上表示，第 3 季適逢各應用市場需求旺季，銷量可望雙位數成長，惟對於美中貿易戰、日韓爭端等不確定性，還要持續觀察。

華邦電 7 月營收也較 6 月成長 5.68%，達到 43.27 億元，寫下近 11 個月以來新高。華邦電今年第 1 季平均稼動率低於 80%，但 6 月中旬已回升至約 85%。總經理詹東義表示，目前包括 DRAM、Flash 市場需求均相當強勁，相信營運谷底已過，第 3 季起將全能生產，下半年營運將優於上半年。

外資看好，由於終端客戶歷經超過 3 季的庫存去化，庫存水位普遍偏低，第 3 季旺季需求動能增溫，DRAM 價格也可望落底，看好 DRAM 廠下半年獲利表現將明顯回溫。

南亞科第 2 季稅後純益 27.49 億元，季減 23.3%，年減 75.5%，每股純益 0.9 元，稅後純益與 EPS 均為 11 季低點。華邦電稅後純益 4.62 億元，季增 11.33%，年減 78.56%，每股純益 0.12 元。

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