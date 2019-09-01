▲如果說「疊字說話法」在小孩子身上，看起來或許可愛，但若是在一個成人身上表現出來，那可能真的讓人想翻白眼。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲如果說「疊字說話法」在小孩子身上，看起來或許可愛，但若是在一個成人身上表現出來，那可能真的讓人想翻白眼。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

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如果說「疊字說話法」在小孩子身上，看起來或許可愛，但若是在一個成人身上表現出來，那可能真的讓人想翻白眼。近日有一位網友分享她在店裡遇到的一位顧客，在點餐的時候她竟然全程用「疊字說話」點餐，這讓原 PO 當下非常無法接受，更有網友說可以用三字「閉嘴嘴」回擊那位客人，讓眾人看了超解氣。

▲有一位網友分享她在店裡遇到的一位顧客，在點餐的時候她竟然全程用「疊字說話」點餐，這讓原 PO 當下非常無法接受，更有網友說可以用三字「閉嘴嘴」回擊那位客人，讓眾人看了超解氣。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

這位網友在臉書社團《爆廢公社》中 PO 出自己與客人的對話，一開始這位疊字大媽直接說了「我要吃飯飯，我要這個玉米脆片魚柳義大利麵！」，隨後原 PO 立刻跟她確認餐點，結果她馬上又再一次疊字「我不要飯飯，我要麵麵！」，這讓原 PO 已經有點小無言，沒想到婦人在回答飲料部份的時候又說「我要茶茶，不要好了…我有茶茶了，我要湯湯！」，最後上菜了大媽又說「這個麵麵會辣辣嗎？我要辣辣」，於是在這一陣「疊字點餐」結束之後，原 PO 聽完後覺得自己的理智線「差點斷掉」。

▲最後上菜了大媽又說「這個麵麵會辣辣嗎？我要辣辣」，於是在這一陣「疊字點餐」結束之後，原 PO 聽完後覺得自己的理智線「差點斷掉」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

原 PO 也在文章的留言處表示，其實對動物和小朋友講話用疊字她可以理解，但如果是30歲的大人了，她覺得非常尷尬。網友看完後紛紛表示「她是智能不足嗎」、「可以叫她閉嘴嘴嗎」、「我的拳頭硬硬了」、「疊字錯了嗎，我森 77 」、「小孩子我可以，大人會想翻桌」、「疊字我都跟老公還有兒子用，對店員真的要很有勇氣」、「你可以回：你再這樣我打打喔！打電話報警警」。（編輯：王柏文）

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