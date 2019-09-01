怒港警「黑社會」

「黑社會！黑社會！」9月1日深夜凌晨，位於香港九龍太子地鐵站外的旺角警署，叫罵聲不絕於耳。伴隨著外面前來聲援汽車的喇叭聲，尖銳而刺耳的聲浪讓整夜的太子地鐵站被憤怒的群眾包圍。就在8月31日晚上，香港警察再次動用強勢武力，在地鐵站裡面抓支持「反送中」的抗議人士，而且這場行動，宛如甕中捉鱉一般，讓人根本無法逃離。

原先在31日，反對反送中條例的組織「民陣」申請遊行到中國位於香港的最高辦公室中聯辦，但是遭到香港警方反對，雖然民陣隨後變更遊行終止地點，依舊遭到警方否決，就似乎埋下衝突的導火線。在過了31日下午三點後，遊行的人群慢慢地移往中環，但位於西營盤的中聯辦間的道路已經被警方封鎖，群眾也認為不要中了警方埋伏，開始前往政總抗議。

政總大樓高聳入雲，警方早已站在絕佳的高處位置，等待抗議群眾來臨，剛開始的衝突就在政府總部下方的夏愨道上爆發，警方投擲為數眾多的煙幕彈，甚至首度出現噴水車，民眾則回擊玻璃瓶、有的甚至一度丟入燃燒彈。就在一陣大雨過後，抗議群眾轉到灣仔開始行進，警方也再度出動噴水車，雙方一度對峙許久。隨後網路上號召轉往九龍的尖沙嘴抗議，然而，或許這舉動，也正好中了警方的下懷。

旺角太子甕中捉鱉

原先抗議群眾集中在尖沙嘴彌敦道半島酒店附近，鎮暴警察在與其對峙後，部分抗議人士來到了旺角。而我正好選在旺角下車，原因是我判斷，尖沙嘴已經被警力包圍，下一站佐敦又緊急封站，那油麻地與旺角應該就是抗議人士下一波抗議目標，以注目度與人流而言，旺角一定是抗議人士首選。果不其然，抵達車站後，看見許多黑衣人士開始討論下一步如何抗議，隨後他們出站後，開始大呼標語並且開始貼傳單。

隨後，旺角車站出現驚人的一幕，突然間有警察衝出來，讓抗議人士一度開始後撤，不過警察人數並不多，僅僅幾位。由於早先有臥底警察在銅鑼灣抗議群眾中抓人，憤怒地抗議人士開始追逐警察，想不到警察卻躲到港鐵的辦公室內，憤怒的群眾開始打辦公室的玻璃，並直接怒吼要港鐵不要包庇警察。最後抗議人士敲壞了車站的監視器，還有售票機與列車的營運顯示後離去。

當時攻擊的抗議人士先搭上第一班車走，而其他的人則搭上下一班車，準備再去黃大仙抗議。怎奈，車子在旺角站時，車門開開關關數十次，隨後才發車，結果到了下一站太子後，車子一度停了十分鐘，中間已經有人覺得苗頭不對先下車，隨後港鐵公司就宣布太子站封站，發出緊急逃離要大家出站。就在這個時候，喝槍實彈的黑衣警察「速龍小隊」就直接衝了下來。

當下的反應電光火石，許多黑衣人開始逃竄外，更多是無辜的市民，有的攜家帶眷，有的是上了年紀的老先生老太太。霎時間有小孩子直接被嚇壞，躲在父母懷中發抖，還有女生直接癱軟哭了出來，然而警察根本沒有管誰是旺角砸公共器物的人，直接看到有黑衣服的就抓、戴口罩的就噴胡椒噴霧，甚至拿槍指著民眾要他們高舉雙手。在港警的眼中，每個香港市民都是可疑滋事份子。

執法是否過當惹議

當下只有數家媒體在太子站內目睹，但畫面透過直播，立刻傳到全世界，讓大家知道香港警察當下的無差別攻擊。憤怒地群眾直接包圍在太子地鐵站上的旺角警署，而許多聞風趕來的香港與國外媒體則是有技巧地被擋在外頭，當警方想要「規勸」在站內的媒體（包括筆者）時，許多香港記者開始大吼「憑什麼地鐵站內你說了算」，記者們直接找地鐵人員要他出來說明，地鐵人員只重複強調「為了安全」。

然而，太子站當下被抓的黑衣人士，其實根本不能與在旺角憤怒砸監視器的人混為一談，但警方在證據還沒確定下就直接衝進去抓人。他們沒有強烈反擊警察，有些人甚至高舉雙手還被打，這樣的動作在網路傳播後引發許多街坊不滿。上千人聚集在警署外要求放人，不斷地大喊「黑社會」。現場兩位22歲的陳姓男子與李性女子說，他們在附近吃飯，聽到「黑警」在這邊抓人後立刻就來，說什麼也要警方給個交代。

而一位20歲的黃姓女子則相當不滿地說「這輩子不會在相信警察」，他們在中國政府與香港特首的默許下，開始從事他們自認的合理執法。然而這些執法動作都是在中國特色的維穩鎮壓下，把香港人的基本人權放在地上踩踏，而中央與港府持續漠視香港人的「反送中訴求」。

一直到了深夜，香港市民還不段包圍位於東邊柴灣的警察宿舍。在7月21日的元朗攻擊事件後，許多香港市民對警察的信任已經跌落谷底。而8月31日，對這些香港市民來說，更有如新版的「旺角黑夜」，市民與警察的基礎信任，因為港府與中國的送中條例決不退讓下，恐怕已經崩解到無法修補。

●作者：鄭仲嵐／BBC、每日新聞、朝日新聞等外媒特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com