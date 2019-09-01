知名藝人于美人率領志工團隊，今（1）日來到彰化二林喜樂保育院萬合院區，捐贈大批物資也與喜樂憨兒提前歡度中秋節，憨兒以荷塘月色舞蹈來迎賓，現場志工或教保老師帶著或推著坐輪椅的個案至每個攤位取自己的喜歡的小吃美食，快樂洋溢在每個人臉上。

偏遠地區弱勢關懷協會理事長孫武良及志工團隊，親自送愛到喜樂院內，于美人全台跑透透關懷偏鄉弱勢朋友，並非選在大都會區，而是深入每個偏鄉角落。于美人先瞭解單位的服務與需求，再結集眾人的力量，採購單位所需民生的物資品，實際提供偏鄉單位生活物資。

中秋慶祝活動以園遊攤位方式呈現，13個攤位包括各類美食炒飯、壽司、飲料、鴨蛋糕、麵包、蛋糕、豆花，雞米花、烤肉、高梁香腸山地門鹽烤豬肉、潮T彩繪、拍拍樂等，由廠商胖大爺、可不可熟成紅茶、茶理樂園、超神鮮好棒棒益生菌鴨蛋現烤工坊、俊美食品、統元豆花等愛心讚助，讓喜樂憨兒感受中秋佳節人圓月圓的氣氛。

于美人表示，看到喜樂的大朋友們上台快樂的歌唱，還有那麼多坐輪椅的個案由志工協助到攤位上取餐的幸福模樣，志工們彎下腰為喜樂憨兒餵食，此次活動辦理很有意義。喜樂保育院林玉嫦院長感謝協會最堅強愛的團隊，同心完成最美的活動，讓這場中秋佳節美食饗宴帶來滿滿生命中的感動。

喜樂保育院院長林玉嫦代表院方贈送感謝狀給于美人，感謝協會集結眾人的愛心，除了今天的美食外，還購買民生物資奶粉、尿布、牙刷、牙膏、沐浴巾、刮鬍刀、濕紙巾、洗衣機清潔劑等，提供給喜樂服務對象日常生活使用並減輕機構的負擔。