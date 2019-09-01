中信兄弟投手王梓安今年在春訓持續改造，經過投手教練葉明煌、日籍投手教練藤田學幫助下，雖然到4月17日才正式出賽，但他花了這些時間「固定投球機制」，也吃足苦頭，終於在8月31日飆出生涯最快150公里球速，並且他自己也感受到轉變。

「一開始真的很累，很不習慣，因為不同教練要求不一樣，你要想辦法去調整，然後習慣他們的要求。」他說。

王梓安並非「天才型」球員，不過他的身材高大，老姊還是中華電信女籃好手王俐芸，身高198公分，是目前中職現役本土球員最高，而他過去最快飆出148公里速球，現在又再次突破自我。

「我在二軍時也曾經有投到別的球道，但是教練沒有罵我，日本教練希望我投出壓制力，他也不是看控球，他認為你的球有壓制力，自然就有控球。」王梓安說。

不過葉明煌也用循循善誘的方式，希望他在投不進去時，能夠先想辦法找點投進去，再慢慢修正，這點也讓他學到不少。

綜合美國、日本的投球型態與要求，王梓安越來越有大將之風，不過一開始他的確吃足苦頭。

「我有一次牛棚練到150顆還在投，隔天雖然會很累，但是卻很有信心，之後也有上場中繼3局還在投，但卻不會認為很累。」王梓安說。

做出改變，並且勇敢面對自己的問題，王梓安曾經在練習中改成側投方式去投，藤田學希望他記住放球點跟姿勢，王梓安一開始也嚇一跳，不過跟著教練指示做，他也慢慢找出自己出手的特色。

王梓安認為，可以跟教練討論，然後在投球過程中找出自己合適的方法很重要，而他也很感謝總教練林威助，讓他有「找出問題」才能對症下藥，重返一軍。

目前王梓安在一軍共出賽2場，共投2.2局無失分，被打3安打，防禦率本季仍是完美的零。