李佳芬代夫競總揭牌　感嘆「黑韓」無極限
▲李佳芬代夫前來花蓮，憂心台灣未來，希望國人能全力支持韓國瑜為民服務的決心。（圖／記者鄭志宏攝）

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「一支穿雲箭，千軍萬馬花蓮見」，全台第一個韓國瑜競選總部在花蓮登場，並由徐榛蔚擔任花蓮縣競選總部主任委員。由韓國瑜妻李佳芬代表出席，表示面對連日來四方八方的「黑韓」攻擊，相當憂心。

國民黨籍總統參選人韓國瑜第一個競選總部，今日上午在民眾服務社進行揭牌，縣長徐榛蔚和李佳芬共同出席揭牌儀式，花蓮國民黨地方重要政治人物也參與這場活動，吸引現場聚集數百人，高喊「韓國瑜凍蒜」。

▲韓國瑜競選總部今在花蓮成立揭牌，縣長徐榛蔚擔任競選主委。（圖／記者鄭志宏攝）

花蓮一向是國民黨的大票倉，不到9點，現場已經集結超過百位的韓粉，徐榛蔚和李佳芬約11時到場，紛紛向民眾握手致意，民眾高喊「韓國瑜凍蒜」、「佳芬姐加油」、「徐榛蔚加油」。

徐榛蔚表示，希望能凝聚花蓮人的力量，促進台灣人尊嚴，更要讓韓國瑜引領台灣大步向前。李佳芬表示，很多孩子在國外不敢回來，因為回台灣找不到好工作。為人父母，無非希望孩子有前途。

自從韓國瑜宣布參選2020總統大選，「黑韓攻擊」從四面八方接踵而來，日前甚至有人在PTT上散布韓國瑜跳樓自殺的假消息，雖已遭韓國瑜本人否認，但李佳芬滿肚苦水且心疼韓國瑜受到不平待的對待，她表示，韓國瑜遭一堆人抹黑，甚至連自己也被抹黑「愛錢」，更有人抹黑韓吸毒，她直呼「根本是鋪天蓋地的攻擊」，很多人不是真的了解他們，希望大家支持真心為民的韓國瑜。

台灣經濟每況愈下，人才外流嚴重，觀光受到重創，李佳芬說，台灣人並非不努力，但發現國家沒大方向沒未來，百姓只會焦慮。她強調，台灣人不怕吃苦，只怕沒有希望，而韓國瑜願意挺身而出、為民著想。

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