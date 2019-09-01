亞洲四小龍的封號象徵著台灣的驕傲，至今仍常被民眾提起，作為檢視台灣整體表現，與其他國家之間的比較。尤其是韓國，和台灣許多產業存在高度競爭關係。有網友好奇提問，受到與日本貿易戰的影響，韓國今年總體經濟表現不佳，反觀台灣有許多台商外流，台灣經濟是不是大勝韓國？引發熱烈討論，更釣出專業鄉民的深度分析。

有網友在批踢踢以「台灣近年大勝韓國？」為題在八卦版發文，指出韓國受到日韓貿易戰影響，股市今年跌了 20％ 、「弱到爆炸」；反觀台灣有台商回流，股市穩穩在萬點以上、「經濟旺到不行」，台灣近年是不是大勝韓國？

文章一出，引發鄉民熱烈討論。許多不認同的網友紛紛留言說，「台灣這樣叫經濟好，再鬼扯阿」、「台商回流就炒地皮而已」、「台灣的體育，文創，汽車，造船，面版， DRAM ，手機全輸韓國」、「台灣只能代工」、「台股護盤護到都失真了」。

雖然不少網友看衰台灣，但有位網友深入分析，勸大家「不要吃碗內看碗外」，韓國雖好、但台灣也不差。他從三個面向分析，第一是房價，韓國首爾郊區市區差可以差到 5 倍房價，「人家用通勤時間換房價阿，台灣有多少人願意？」第二是薪水，韓國平均所得大概月薪 7 萬～ 8 萬，但該網友在韓國生活的朋友認為，韓國物價大概比台灣貴 20％ ～ 40％ ，雖然薪水高但物價也高，若考慮生活快樂指數，該網友認為台灣年輕人應該是大勝韓國年輕人。

最後則是經濟，韓國政府主導了許多一條龍式的超大財閥集團，台灣則是較偏向自由經濟，在美中貿易戰、日韓貿易戰的變局之中，台灣確實擁有不錯的機會。該網友最終認為，住在台灣這塊土地，整天唱衰自己國家，是能給你帶來「多好的回報？」其他鄉民紛紛在底下推說，「好文」、「中肯」、「推」。（編輯：倪浩軒）