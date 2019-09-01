香港反送中抗爭在 831 當天演變成激烈的流血衝突， 9 月 1 日示威者於下午發起「機場交通壓力測試」行動，目的是要堵塞往來機場的交通，但在下午 4 點已被驅散，部份人士往東涌方向步行離開。

下午 5 點左右，部份示威者湧進港鐵東涌站，以硬物破壞閘機，並冒出白煙，另有部份人士持傘到月台候車。有人在東涌游泳池將旗桿上的五星國拆除，並打算將國旗丟到垃圾筒內，之後又放在地上，再放火燒了國旗。

下午 5 點半時，港鐵宣布因東涌站受到嚴重破壞，為保障乘客及車站員工安全，東涌站暫停服務，東涌線列車不會前往東涌站。 10 分鐘後，東涌站內有緊急廣播，要求乘客迅速離開車站，部份激進示威者用硬物攻擊站內設施，控制室玻璃遭毀損，許多示威者及乘客由月台跑上地面層，也有人跳閘門離開。警方隨後宣布，東涌站設施受損，示威者拆毀監視器、破壞入閘機和消防設備，並擊碎服務中心玻璃。部份示威者在東涌多處堵路，縱火焚燒路障及國旗，導致交通嚴重擠塞。

晚間 6 點左右，大批防暴警察向東薈城入口推進，追捕示威者。

晚間 6 點 05 分，港鐵宣布，由於青衣站也遭示威者惡意破壞，危及乘客及員工安全，為安全起見，東涌線全線暫停服務，呼籲乘客不要前往。