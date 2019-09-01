國民黨提名總統參選人韓國瑜，今（1）日到8家宮廟大拜拜，第一站到鹿港天后宮參拜，吸引不少韓粉不畏豔陽，一早就在寺廟外等待，高喊「韓國瑜凍蒜」，針對網傳假死訊一事，韓國瑜說，2019年最興旺產業是「黑韓」產業，「黑韓」應該要適可而止，不要激起台灣人民的公憤。

韓國瑜今日行程包括鹿港天后宮、伸港福安宮、花壇虎山巖、員林福寧宮、社頭清水岩寺、溪州后天宮、二林仁和宮、溪湖福安宮宮廟參訪行程，由彰化縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典霖、立委柯呈枋、立委林麗蟬、立委參選人蕭景田等人陪同參訪。

韓國瑜表示，2019年台灣最熱鬧、最興旺、最賺錢的產業，不是電子業、不是服務業，也不是農漁民，應該是黑韓產業鏈，昨天已經掛了，今天又是一尾活龍，到彰化鹿港，黑韓產業應該要適可而止，不要激起全台灣民眾的公憤，黑韓黑到這樣沒有意思。

韓粉一見到韓國瑜現身，耐不住激動喜悅的情緒一擁而上，爆發推擠，場面一度失控，由於人潮推擠，引發司儀喝斥現場媒體與民眾，要求維持秩序，韓國瑜才進入廟內進行參香、三獻禮儀式。

針對媒體提問鴻海創辦人郭台銘，如果獨立參選會不會影響選情；韓國瑜強調，現在先不談這個，國民黨是個大家庭，希望身為榮譽黨員的郭台銘能夠並肩作戰，團結起來， 一起努力拚2020。

韓國瑜代表國民黨參選總統以來的「彰化首發」，行程安排滿滿滿，參拜8個宮廟外，還與彰化縣長王惠美、彰化議長謝典林見面，韓國瑜在天后宮會議室，與廟方人員會談。

韓國瑜與產業界見面後，對他提出推動賽車運動有進一步的發展性，他表示，賽車從庶民賽車場開始，一步一步往上墊高，彰化縣是台灣全世界汽車零件供應最完善的地點，各種汽車零件都很容易找到，彰化一位汽車廠老闆告訴他，在彰化找一個地點，發展庶民賽車，可行性非常高的。

韓國瑜說，今年十月高雄舉辦賽車，人家有經驗本身又是賽車手，我們不要一上來就推出昂貴的賽車，發展台灣賽車產業要一步一步來，賽車市場非常大，可以繁榮彰化，也可以繁榮喜歡運動休閒產業。

韓國瑜也臨時增加行程，到伸港第一公墓向追緝嫌犯而撞上分隔島殉職員警薛定岳上香，不過因家屬很低調，韓國瑜也表示不受訪。