享譽國內外的嘉義高中校友管樂團合奏音樂會，1日首度移師北港，帶來高強度的樂曲，包括小號、法國號協奏曲，以響樂迷；樂團總召魏仕杰表示，樂團成員很多來自北港，因此選擇在北港演出；擔任小號獨奏的陳錫仁，是國內出名的音樂家，師大音樂系畢業、美國聖保羅大學小號演奏碩士，台灣銅管五重奏團長。

嘉義高中管樂隊，從74年至今，每年暑假集合校友聯演，已連續舉辦35屆，從未中斷，不僅緊緊聯繫了校友與在校生的感情，也成為嘉義表演藝術活動中，深具特色的一道風景。

魏仕杰指出，31日在嘉義高中的第一場演出，由中正大學資管博士盧宓承指揮，多為通俗樂曲，第二場在北港文化中心的表演，則是較高難度的管樂曲。

小喇叭協奏曲的小喇叭獨奏，由美國聖保羅大學小號演奏碩士、中臺科技大學副教授兼藝文中心主任陳錫仁擔當，1992年迄今，已舉辦數十場小號獨奏會，足跡遍及國家演奏廳、全國文化中心、各級學校及社區等各種場合。

法國號獨奏由國立嘉義大學音樂學系學生、國立台灣交響樂團附設青年交響樂團團員洪筱涵擔任。指揮則是簡晟軒，擁有德國萊比錫音樂院長號演奏家文憑，畢業於國立高雄師範大學音樂系。

嘉義高中校友管樂團編號制度，即依團員之入學年度、所屬聲部、擔任幹部與否授予四位數編號。今年之校友聯演輪到「八字頭」主辦，即籌備人員為68、78、88、98入學之隊友，故音樂會以「八」發想，命名《正八音》。

嘉中管樂隊的傑出校友，包括嘉義市管樂之父馮朝君、嘉義市管樂團指揮曾膺安、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、台客搖滾歌手吳俊霖（伍佰）、嘉義知名耳鼻喉科醫師邱碩堯、十大傑出青年何宣慶（魚類專家）及前副總統蕭萬長等。