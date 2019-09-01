鴻海創辦人郭台銘今日（ 1 ）前往青溪總會教育研究菁英班進行演講，暢談台灣科技產業佈局，更直指台灣正深陷多項危機當中，將砲口對準蔡英文總統「暴政必亡」，並且談到找侯友宜二哥侯明鋒擔任副手的可能，盛讚侯明鋒是「台灣瑰寶」，言談間儼然已是總統參選人的規格。對此，政治評論員李正皓認為，比起郭台銘說了什麼，演講場所更關鍵。

李正皓今日在臉書發文表示，歷經一個多月的潛伏，大老虎終於出擊了，而且ㄧ擊必中，瞄準的就是國民黨的七寸。

李正皓指出，大多數的人都著重在郭台銘的演講內容或是副手人選，但當他看到演講場合是「青溪菁英教育研究院」時，就知道郭台銘這次的出手是經過精密計算的，瞄準的目標就是國民黨組織最堅實的後盾：後備軍人系統。

李正皓解釋，青溪菁英教育研究院由中華民國青溪協會發起舉辦，而中華民國青溪協會主要成員由退役軍、士官、兵組成，會員約有 30 萬人，前身為「後備軍人幹部訓練班」，成立至今歷任理事長包含曾永權、徐耀昌、呂學樟、廖國棟…等，全是國民黨的重要人物。簡單說，黃復興與青溪就是國民黨動員後備軍人系統的兩隻腳，前者是黨組織，後者是民間組織，缺一不可，每每只要國民黨黨主席選舉，青溪協會都是兵家必爭之地，可以說誰攻下了青溪，誰就能掌握絕對優勢。

李正皓強調，郭台銘的第一場公開演講就是青溪菁英教育研究院，插旗拔樁的意味再清楚也不過。（編輯：倪浩軒）