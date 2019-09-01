新北市貢寮國際海洋音樂祭進入最後一天，從昨（8月31日）天晚間驚呼神團的「原來如此」，到今（9月1日）日天晚間主舞台壓軸登場的吳青峰，也為活動掀起最高潮，讓為期三天的海祭畫下完美的句點。

新北市政府觀光旅遊局表示，今年海洋獨立音樂大賞得主由「鹹豬肉樂團」獲獎，成為海祭歷屆以來，第5組奪下海洋旗的原住民樂團，市長侯友宜親自到場頒獎與歌手及樂迷同歡；同時也在音樂祭現場慰勉工作同仁，讓活動的安全、場地清潔和節目順利。

鹹豬肉樂團來自花蓮，其實已成軍20年，今年獲得海祭首獎；鹹豬肉強調，一路堅持，終於第一次站在這麼大的舞台上，美夢成真，苦盡甘來，就像最後一首安可曲「眼淚」欣喜淚水與辛苦汗水的交織。KASILAW是阿美族語，字根是「SILAW」（鹹豬肉），KASILAW指得是「由一群愛吃鹹豬肉的人所組成的樂團」。「SILAW」指「鹹豬肉」是阿美族家常必備的食物，是人與人與靈之間聯繫的聚合體。

此外，海祭精神是多元曲風融合，「原來如此」表演節目，特邀三組曾獲得海洋音樂大賞的原住民團體，包括第六屆圖騰樂團，第十屆MATZKA&Di Hot及第十二屆BOXING樂團，三團併團演出；其中「原」代表原住民及原創音樂獨立精神，曲風從雷鬼到輕搖滾融合不同元素，三大天團十五人同時上場，創下海祭活動歷年來最多樂手同台上陣，為當晚的活動掀到最高潮。

今年貢寮國際海洋音樂祭現場共設置「冒險台」、「自由台」及「漁船台」等三大舞台，讓樂迷們聽好又聽滿，尤其自由台舞台設計結合裝置藝術，以特殊球型發光舞台加上巨大的天幕裝置藝術，再以炫麗聲光及知名DJ首度打造「貢襄盛舉電音趴」表演，成功吸引大量國內外遊客一起在沙灘上搖滾嗨趴；連續三天，海祭三大舞台總共87組表演團，聯合狂熱搖滾演出。

海祭每年都吸引大批人潮，為全面確保民眾安全，新北市政府警察局今年更出動了全台唯一一台的「空中巡警機」，透過地面充電車基地的設置，可定時定點起飛於空中巡航，不只從陸地、沙灘區維護人群安全，更由空中全方位巡視，就是要讓民眾玩得開心也玩得安全！環保局從舞台前到沙灘、戲水區，顧好每個區塊做好垃圾清理及現場環境維護，並提倡現場民眾降低一次性用品的使用。