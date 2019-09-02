素有「背包客天堂」之稱的曼谷考山路（Khao San Road），白天販售衣服、小吃攤和首飾皮包，晚上則以林立的酒吧、夜市聞名全球，且該條路上背包客棧林立，甚至曾吸引電影《海灘（The Beach）》取景拍攝，片中主角李奧納多．狄卡皮歐就居住在這條路上。但是這番熱鬧的光景，恐將成為過去式，皆因曼谷市政府將更嚴格執行禁止設攤計畫。

根據曼谷郵報報導，曼谷都市管理局（Bangkok Metropolitan Administration）早在去年8月頒布新規限制考山路攤販的營業時間，今年更決議從2019年10月至2020年2月，執行金額高達4880萬銖的考山路改造計畫，將早已成為考山路指標性特色的街道攤販清除。

此項規定引起眾多攤販的反對聲浪，「我們已抗爭391天，大概已損失4億銖了。」業者代表雅妲（Yada Phonphetrampha）說。她更於27日寫信向曼谷市長阿沙雲警上將說明清除人行道上的攤販將嚴重影響考山路的商機。

信中提到，雖然管理局計畫將清除的攤販集中到攤販營業區，但該區沒有遮陽設備，如果攤商自行做涼棚，將更佔空間、更影響道路；且計畫實施時間恰逢泰國旅遊旺季，強行執行只會造成更多的觀光損失。

回顧臺灣，曾受年輕人喜愛的師大夜市，曾聚集美食、生活用品和潮流配件，不過因為環境的抗議聲浪而逐漸落沒，「商家空置率」高達4成，師大夜市不復榮景。現如今泰國曼谷具有指標性的背包客天堂受到政府禁令，能否維持以往盛況，是外國遊客和當地商家關注的議題。

目前考商路攤販和都管局協商已超過1年，尚未有雙方滿意的結果，雙方代表將於2019年9月3日再次開會協調。