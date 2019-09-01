同性婚姻合法的議題，不只臺灣關注，近日在泰國，越來越多的民眾支持同性婚姻合法，並提出相關草案。事實上，同性婚姻合法化這項提案在泰國已討論了七年，如果通過，泰國不但是東南亞第一個同性婚姻合法國家，並且繼臺灣之後，成為第二個同性婚姻合法的亞洲國家。

泰國內閣於2018年批准審議同性婚姻專法案。而後，在今（2019）年三月的初選，有史以來第一次LGBT團體代表當選議員。這使得民間同性婚姻團體受到極大的振奮，議員的當選將十分有助於法案通過。而這項提案將在2020年初進行投票表決，並且普遍被認為得到了足夠的支持聲浪。

然而，部份反對專法的團體聲稱同性婚姻合法專法並不正確。「設立同性婚姻專法讓同婚和異性戀婚姻區分開來，這反而使我們遠離平等。」跨性別議員Tanwarin Sukkhapisit表示。

Tanwarin更進一步建議修改民法和商業法中提到婚姻是屬於男人和女人之間的結合的法條，「我們的法條應該拿掉性別，只要是人與人之間的結合，都應該能夠構成婚姻。」

除了Tanwarin反對設立專法外，泰國民間和政府也需要跨越反對同性結合的相關團體，因在泰國民間仍然存在同性戀的求職、認同問題，不論設立專法或修改民法，泰國同性婚姻合法仍然有最後一哩路要走。