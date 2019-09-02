學童性侵
▲受害男童家屬爆出更多內幕，質疑校方有嚴重疏失。（圖／陳聖璋攝, 2019.08.30）

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南部某國小的男學童遭性侵，嫌犯還恐嚇男童，若告訴爸爸媽媽就要「殺了你」，嫌犯被羈押2個月後獲釋，男童家長既驚又怕；現在爆出更多內幕，指該校校長疑與狼叔相識，校長回應，「我同意家長會有這樣的情緒，畢竟孩子受到這樣的傷害」。

男童母親表示，108年6月19日向警方報案，狼叔還沒找到，隔天（6月20日）下午1點多，男童家長收到該校校長傳的訊息，竟是狼叔的臉書照片，男童家長相當驚訝，人都還沒抓到，校長怎麼知道是誰，不但知道是誰，而且還有他的臉書。男童母親說，「若非熟識，不然怎麼知道是誰？」，合理懷疑，「狼叔因為與校長相熟，所以才能隨意進出校園，甚至跟著去校外教學」。

6月20日下午5點多，男童家長發現變態狼叔出現在該校校園內，而且還抱著一位寄養家庭的孩子，男童家長趨前質問，狼叔起先辯稱，與孩子在玩，所以會有一些肢體碰觸；狼叔在男童家長逼問之下，坦承有摸男童，帶男童進廁所一次，男童家長怒不可遏，問狼叔帶男童去廁所做什麼，狼叔不敢說，當場不斷哀求不要報警；隨後警方趕到，將狼叔逮捕，訊後移送地檢署，當天即遭收押。

案發後，該校校長三度登門拜訪，不是向家長道歉，也沒任何愧疚之意，而是一再推卸責任，男童家長表示，最後一次到家裡，校長帶著學校的4位主任，校長不斷問男童家長，「到底有什麼需求？」，最後竟不悅地說，「我被記申誡，都已經被懲處了，你們還要怎麼樣？」男童家長相當無法接受，孩子二度遭到性侵，身心嚴重受創，校長不僅一句道歉都沒有，更沒有一點愧疚，甚至不積極配合警方偵辦，家長氣憤地說，「孩子的一生是一次申誡能換得了的嗎？」

男童家長指出，警方列出6位受害孩童，請校方提供相關資料，校方竟只願意提供3位受害者資料，據了解，校長的解釋是，「已畢業的學生不關我的事」；男童家長及警方要求校方提供學校監視器畫面，校長居然只提供1天的監視器畫面，理由是監視器畫面沒保存下來，男童家長質疑，6月19日報案，校長就已知道，為何監視器畫面沒有保存下來，還被洗掉？

男童家長指出，這個變態狼叔真的非常可惡，新聞報導出來後，他竟然聯繫一些孩子，向他們喊冤，煽動他們在網路上留言，為他辯護；更可怕的是，9月1日上午，狼叔竟用其乾兒子的臉書帳號聯繫受害男童家屬，試圖問出有誰受害，男童家長怒斥，「到底要多少孩子受害，政府相關單位才會有積極防堵作為？」。

該校校長表示，他不認識嫌犯，嫌犯的臉書照片是學校主任問孩子得知，再轉知他的；嫌犯並沒有在平日上課期間進出校園，都是課後或假日才到學校。校長解釋，警方第一次給校方的名單有7位孩子，因其中一位已非學校學生，所以校方給警方6位孩子的聯繫資料，警方第二次要校方提供另2位孩子的資料，校方也都提供，沒有「只給3位的資料」這件事。

針對只提供1天監視器畫面，校長說，男童家長報案表示，男童是6月16日，在學校綜合球場的樹下二度遭性侵，所以警方只要求6月16日的監視器畫面，校方當然只給那一天的畫面。

校長說，他的確遭行政懲處，記1支申誡，「都已被懲處了，你們還要怎麼樣？」這句話不是他說的，而是聽到學校主任詢問男童家長，「對校長還有什麼不滿的地方」，校長強調，談話過程都有錄音，如有需要可提供。

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