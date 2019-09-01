今日天氣／各地高溫炎熱！午後山區易有局部短暫雷陣雨

今（ 2 ）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東地區及恆春半島有局部短暫的陣雨或雷雨，午後中南部地區及北部、宜蘭山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，西半部及東北部天氣炎熱，高溫約 33 至 35 度，其中桃園以北有 36 度左右高溫出現的機率，而花東高溫約 32 度左右，請注意防曬並多補充水分。

「有百利無一弊」！ 王丹：台灣為何不上街遊行挺香港？

香港 831 大遊行變調，警民激烈衝突由港島蔓延至九龍，更血染港鐵。8 月 31 日晚間 11 點時，速龍小隊突然闖入港鐵太子站，衝進車廂施放胡椒噴霧，並以警棍無差別毆打市民，導致多人頭破血流。對此，前中國大陸民運人王丹呼籲台灣社會上街遊行挺香港，直言「香港失守，台灣就更危險了，這麼簡單的道理，真的沒有人相信嗎」？

郭台銘演講場所透拔樁玄機？ 李正皓：潛伏的老虎出擊了

鴻海創辦人郭台銘昨日（ 1 ）前往青溪總會教育研究菁英班進行演講，暢談台灣科技產業佈局，更直指台灣正深陷多項危機當中，將砲口對準蔡英文總統「暴政必亡」，並且談到找侯友宜二哥侯明鋒擔任副手的可能，盛讚侯明鋒是「台灣瑰寶」，言談間儼然已是總統參選人的規格。對此，政治評論員李正皓認為，比起郭台銘說了什麼，演講場所更關鍵。

吳敦義派信使到對岸密謀「換瑜」？ 國民黨回應了

昨（ 1 ）日有媒體報導國民黨主席吳敦義派遣前立委張顯耀當「信使」，穿梭在大陸國台辦主任劉結一、鴻海創辦人郭台銘之間，合謀商議「換瑜」，讓郭台銘成為取代韓國瑜參選總統的「備胎」。對此，國民黨強調傳聞純屬「子虛烏有」，韓國瑜是國民黨唯一的參選人，舉黨上下會全力輔選韓國瑜。

為何泡麵要泡3分？其實泡1分就能吃 業者曝「心機原因」

泡麵應該是大部分人非常喜歡吃的一種食物，方便便宜又快速，熱水倒下去，等個「 3 分鐘」就好了。但近日卻有國外的節目介紹，其實泡麵有「泡 1 分鐘就好的」，但為何廠商幾乎都不製作呢？原來關鍵原因是人的「慾望」。

商家與foodpanda合作划算嗎？內行人揭「關鍵好處」

隨著時代不斷改變、現代人生活習慣變遷，加上科技日新月異，近年來「線上訂餐美食外送平台」越來越多。近日有網友就在 PTT 發問「商家跟 foodpanda 合作真的划算嗎？」結果立刻引發熱論，不少行家紛紛點出其中好處。（編輯：許苡晴）