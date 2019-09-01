▲香港地鐵於過去兩天的反送中示威受到波及。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港地鐵於過去兩天的反送中示威受到波及。（圖／美聯社／達志影像）

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香港反送中示威運動在 8 月 31 日來到新一波高峰，港警在港鐵太子站等地的驅散、清場方式，引燃香港民眾進一步的怒火，9 月 1 日不但又再發起「「機場交通壓力測試」」示威活動，示威者並湧入地鐵站破壞閘機、打破控制室玻璃等。港鐵公司 1 日晚間原本指出，當天全港至少有 12 個車站遭破壞，部分車站因損毀程度嚴重，2 日可能無法恢復正常運作；但經過工程人員搶修，今已可開放載客。

▲香港地鐵多站在已過週末遭破壞。（圖／翻攝自立場新聞）

綜合港媒報導， 截至 1 日晚間 10 點左右，包括港鐵東涌站、青衣站、藍田站、觀塘站、鑽石山站、樂富站、荃灣站、荔景站、沙田站、沙田圍站、兆康站及天水圍站等，均有閉路電視、售票機、增值機被損毀的情況，示威者並取走滅火器、塗污車站。

港鐵公司表示，對車站遭破壞一事嚴厲譴責，並已報警處理，將保留追究相關人士的權利，希望示威者莫再罔顧乘客權益和工作人員的安全。港鐵並聲稱，8 月 31 日示威者已損毀港鐵 32 個車站，9 月 1 日又再破壞 12 個車站，估計港鐵已過週末逾 40 站受破壞。

由於今（ 2 日）就是香港的開學日，多界計劃於今天發起「三罷」集會及不合作運動，加上港鐵多站被損毀，外界一度憂心恐增加未參與三罷之市民上班上學的難度。然而，港鐵在 2 日清晨宣布，經過工程人員努力搶修，所有在昨天被破壞的車站，今天均可開放服務；但個別車站內有部份設施尚需時間繼續修理，仍未能完全恢復正常，乘客使用有關設施時或需要等候較長時間。

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