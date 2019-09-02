▲下周二（ 9 月 3 日） 南海有熱帶擾動發展，氣象專家吳德榮表示，不排除發展成第 13 號颱風「玲玲」。（圖／ NOWnews 資料照）
▲菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今（ 2 ）天凌晨 2 點距離恆春鵝鑾鼻東南方約 1100 公里的海面上，未來有發展為颱風的趨勢，預計周三起將影響台灣的天氣。（圖／ NOWnews 資料照）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

中央氣象局表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今（ 2 ）天凌晨 2 點距離恆春鵝鑾鼻東南方約 1100 公里的海面上，未來有發展為颱風的趨勢，預計周三起將影響台灣的天氣。天氣風險公司也在臉書粉專曝光颱風最新模擬路徑圖，提醒民眾目前有 3 個熱帶系統，有機會接連生成颱風。

中央氣象局指出，南海的熱帶性低氣壓，今日凌晨 2 點位於恆春鵝鑾鼻西南西方約 970 公里海面上，有發展為輕度颱風的機率，持續往西朝海南島方向移動，未來對台灣天氣沒有影響，不過，菲律賓東方海面亦有一熱帶性低氣壓，凌晨 2 點距離恆春鵝鑾鼻東南方約 1100 公里的海面上，未來有發展為颱風的趨勢，預計周三之後將影響台灣的天氣。

天氣風險公司也在臉書反專貼出最新颱風動態圖，表示經過短暫的沉寂，西太平洋又熱鬧了起來，目前有 3 個熱帶系統，都有機會進一步發展為颱風，若三個颱風接力生成，將會是今年第 13 號「玲玲」颱風、第 14 號「劍魚」颱風與第 15 號「法西」颱風。

天氣風險公司同時提醒，最需要關注的是熱帶低壓 92W，它會持續向西北行進，接近台灣東南方海面，在周三、周四最接近台灣；目前預報是以通過台灣東方海面北上的機會較高，也不排除會更靠近一些，這要看太平洋高壓和另一顆熱帶低壓 91W 的相互牽引作用，局勢有點複雜。

而在 92W 這個系統（颱風或熱帶低壓）接近台灣之前，大致上為夏季天氣，西半部有午後雷陣雨。在系統北上、預期在周四起，台灣附近的西南風將明顯增強，中南部可能又要開始一輪明顯的降雨。（編輯：許苡晴）

▲天氣風險公司在臉書粉專曝光最新颱風動態。（圖／取自臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」）

相關文章

熱帶低壓

今明兩天雙颱接力生成　未來路徑氣象局嚴密觀測中

大雨

北台灣3縣市大雨特報　準颱風「玲玲」最快下周生成

▲下周二（ 9 月 3 日） 南海有熱帶擾動發展，氣象專家吳德榮表示，不排除發展成第 13 號颱風「玲玲」。（圖／ NOWnews 資料照）

NOW早報／南海熱擾動發展！　「玲玲」颱風模擬路徑曝光

更多文章

金門

為何金門離大陸超近卻屬於台灣？國人提4分析　眾人熱論

台灣

20年最高戶和2年新房哪個好？　行家曝噩夢：頂樓超母湯

耳機

飛機上耳機孔為什麼是「兩孔」？航空公司解答了