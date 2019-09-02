中央氣象局表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今（ 2 ）天凌晨 2 點距離恆春鵝鑾鼻東南方約 1100 公里的海面上，未來有發展為颱風的趨勢，預計周三起將影響台灣的天氣。天氣風險公司也在臉書粉專曝光颱風最新模擬路徑圖，提醒民眾目前有 3 個熱帶系統，有機會接連生成颱風。

中央氣象局指出，南海的熱帶性低氣壓，今日凌晨 2 點位於恆春鵝鑾鼻西南西方約 970 公里海面上，有發展為輕度颱風的機率，持續往西朝海南島方向移動，未來對台灣天氣沒有影響，不過，菲律賓東方海面亦有一熱帶性低氣壓，凌晨 2 點距離恆春鵝鑾鼻東南方約 1100 公里的海面上，未來有發展為颱風的趨勢，預計周三之後將影響台灣的天氣。

天氣風險公司也在臉書反專貼出最新颱風動態圖，表示經過短暫的沉寂，西太平洋又熱鬧了起來，目前有 3 個熱帶系統，都有機會進一步發展為颱風，若三個颱風接力生成，將會是今年第 13 號「玲玲」颱風、第 14 號「劍魚」颱風與第 15 號「法西」颱風。

天氣風險公司同時提醒，最需要關注的是熱帶低壓 92W，它會持續向西北行進，接近台灣東南方海面，在周三、周四最接近台灣；目前預報是以通過台灣東方海面北上的機會較高，也不排除會更靠近一些，這要看太平洋高壓和另一顆熱帶低壓 91W 的相互牽引作用，局勢有點複雜。

而在 92W 這個系統（颱風或熱帶低壓）接近台灣之前，大致上為夏季天氣，西半部有午後雷陣雨。在系統北上、預期在周四起，台灣附近的西南風將明顯增強，中南部可能又要開始一輪明顯的降雨。（編輯：許苡晴）