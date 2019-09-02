兩岸議題一直以來都備受關注，某些部分更是極為敏感，然而，近日有網友就在 PTT 發問「為什麼金門明明離大陸很近卻屬於台灣？」掀起眾人熱論，更曝光了多年前一名曾在金門當兵的網友所提出的 4 點見解。

原 PO 在 PTT 八卦版發文表示，「我沒有去過金門啦！不過在地圖上發現，金門其實離廈門非常的近，簡直就在隔壁而已，就好像小琉球可以看到屏東的意思」，他並好奇「為什麼金門是屬於我國的領土呢？不曉得是因為領土還是領海的關係嗎？還是說小島跟小島之間，如果距離多少之內就可以劃為自身的離島呢，還是澎湖的關係嗎？」

原 PO 更說，自己上網查看到有網友說，大陸對於金門不太有興趣，而且易守難攻，打不下來、不划算，「所以金門其實根本沒有存在感？」

貼文曝光，網友隨即議論紛紛，「歷史問題懂嗎」、「因為 823 我們打贏了，中共打不下就裝沒興趣」、「就跟女生離你很近，但心在別人那一樣」、「台灣國是只有台澎，金馬算福建」、「金門一直都是福建，只是被台灣占領」、「因爲中華民國只剩金門馬祖領地，而政治實體和難民渡海來台，這樣有回答到你問題嗎？」

另還有網友貼出多年前一名曾在金門服役的阿兵哥所提出的分析，1. 金門對大陸來說戰略意義太小，擒賊先擒王， 拿下台灣後，金澎馬豈有不到手的道理？2. 金門易守難攻，金門到處都是坑道，坑道內藏著火砲，強攻金門要付出相當大的代價，聽說當初八二三砲戰時，就是宋美齡從美軍那裡買了 240 砲，從金門直接打到福建內地，因此才逆轉勝的。3. 早就在小三通了，在台灣未實施小三通之前，兩岸的漁船早就在台灣海峽互有交流了。4. 金門屬於福建省，不知道這是兩岸的共識，還是台灣單方面的想法，金門是福建省的一部分。

該名網友認為，大陸的想法大概是，打金門不如直攻台灣來得有用，不過她也提到，之前有聽輔導長說過，金門對台海安全來說，有著很重要的戰略意義，就是「防衛緃深」的概念，也就是萬一台海發生戰火，金門可在第一時間對大陸內地發出砲火，牽制對方讓台灣及美日（有來的話）有時間做更周全的作戰準備。他更坦言「不管大陸想法如何，不打仗應該才是人民共同的希望，畢竟戰爭要付出的代價實在太大了」。（編輯：許苡晴）