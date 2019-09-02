長達一年的美中貿易戰在 8 月大幅升級。現在全球都在關注本週末啟動的新關稅是否會使兩個經濟超級大國坐上談判桌，或者只是更具破壞性交火的一個開端。

美國和中國對彼此每項進口商品最新一輪加徵關稅在週日 (1 日) 生效。在華盛頓 8 月初宣布將對價值 3000 億美元的中國進口商品加徵 10% 的關稅、後來再提高至 15% 後，關稅報復就開始了。北京對價值約 750 億美元的美國商品加徵 5% 至 10% 的關稅。

華盛頓的最新動作涵蓋中國製造的產品如電視和服裝，可能會讓傳統美國消費者付出代價。為了減輕對假日購物季的打擊，美國政府延後了大約半數商品的關稅至 12 月 15 日生效。

由於對全球經濟成長放緩的擔憂正在加劇，以及對經濟衰退的恐懼導致幾個主要經濟體陷入困境，全球各地的投資人和企業主管們都迫不及待地想知道兩國是否會很快達成停戰協議。

川普總統週五 (30 日) 拒絕透露他是否會在週末與中國國家主席習近平會談。他說：「我不能告訴你，但我們正在和中國對話。我不能告訴你我是否親自與習近平交談。」

川普還表示，管理不善的企業正在利用關稅作為其業績不佳的藉口。

全球股市上週大多處於焦慮狀態。川普推文指中國「致電」重回談判桌的說法推動股市走高。但北京的對此冷回，外交部發言人表示他沒有聽過有這樣的電話，重新引起市場質疑。

「長鞭效應 (whiplash effect)」已經變得非常明顯，即使是上週稍晚時中國的一些好消息也會引發股市上漲。中國商務部發言人表示，該國願意以「冷靜的態度」解決貿易問題，這番說法推動了華爾街和亞洲股市。

Oanda 亞太區高級市場分析師 Jeffrey Halley 在週五的研究報告中寫道，「這聽來沒有太多利多，」但他補充說，鑑於當週稍早時股市的「脆弱性」，如果中國沒有進一步評論，投資人「可能會繼續流出」。

這並不一定意味著好消息即將來臨。雖然華府和北京應該在 9 月舉行另一輪貿易談判，但雙方都沒有說過何時會進行。中國商務部認為，美國需要取消新的關稅，雙方才能向前推進。

中國商務部新聞發言人高峰週四 (29 日) 告訴記者：「我們真正應該討論的問題是取消對價值 5500 億美元中國商品的加徵關稅，並防止貿易戰進一步升級。」他指的是本週末的關稅以及川普脅 10 月 1 日起調升的美國關稅。

ING 集團大中華區經濟學家 Iris Pang 週五在報告中寫道：「我認為市場對近期的發展過於積進。」

首先，川普很難這麼快退縮，她並補充說 9 月是否會出現實質性討論甚至都不能確定。

她說，「即使有，雙方也可能只是向對方重申進一步談判的先決條件，」「對於兩者而言，這可能是另一方首先需要做出讓步。這也就代表沒有進展。」

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