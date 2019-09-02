基本薪資雖逐年調漲，不過國人似乎很無感？近日一名木工師就在臉書社團抱怨，薪水 30 年以來都一樣，日領 3100，毫無漲幅，讓他相當感嘆。不過，月收入曝光，眾網友全都驚呆，不禁直呼「10 天薪水抵我 1 個月，你該知足了」。

該名木工師傅在臉書社團「報廢公社二館」表示，自己這個月做滿 31 天，薪水是 10 天領一次，總共 9 萬多，等於一天 3100 元，讓他忍不住嘆道「永遠的 3100，30 年前，木工薪水也是 3100，30 年後也是一樣，看著別人薪水一直成長，而我們卻只停留在原地，總是領著微薄薪水，一天過一天…」

此文一出，立刻引發網友熱議，不少人直言「已羨慕」、「 3100 不錯啊，我木工叔叔也是領 3000 啊，比其他做工好太多的，我做水電的都沒那麼高…」「一天 3100。有些人要做 3-4 天才有」、「 9萬多叫微薄？」「可惡想轉行」、「很多了！要知足」、「周領 30K 的生活就是這麼樸實無華」、「很多了欸，現在很多行業一天也才 1000 初」、「一個月領別人三個月，別嫌棄了…」「 10 天領一次別人月薪」。

另也有網友認為「 10 年的老師父…沒有升級工頭或是老闆，有點可惜！」「很辛苦，真的是血汗錢」、「木工很辛苦的…油漆路過」、「明明什麼都漲，可是薪水還是 9 萬，這對不需要領基本薪資的人來說，確實是變相減薪」；不僅如此，還有人質疑「30 年前 3100？」「 30年前的日薪也是 3100？覺得誇張多」、「 30 年前也 3100？會不會講的太誇張了」。（編輯：許苡晴）