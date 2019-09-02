根據《韓聯社》在 9 月 1 日的報導，南韓產業通商資源部 1 日公布的數據顯示，該國 2019 年 8 月份的出口總額較去年同期減少 13.6% 至 442 億美元。由於日本在輸韓半導體原料方面採取嚴格的管理政策，還有美中貿易戰升溫之故，出現連續第 9 個月下滑的情況，而自今年 6 月開始也維持著 2 位數的減少率。

從出口項目來看，南韓出口主力的半導體年減 30.7%、石油化學年減 19.2%、石油製品年減 14.1%。另一方面，船舶年增 168.6%、農產及水產品年增 5.7%、汽車年增 4.6%、充電池年增 3.6%、化妝品年增 1.1%，船舶的出口表現特別突出。

在出口額與出口國及地區的關係來看，對中年減 21.3%、對美年減 6.7%、對日年減 6.2%。而在另一方面，南韓在對獨立國協 (CIS) 的出口年增 8.8%、對東協 (ASEAN) 的出口也年增 1.9%。

這樣的結果顯示，日本自 7 月初開始，在對出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 種，在半導體及 OLED 面板製造上的關鍵原料採取嚴格管制措施，其實只對日韓兩國間貿易造成了局部影響。

今年 7 月時，南韓從日本進口的上述 3 種化學品，進口額為 8000 萬美元。只占日本進口商品總額 41.6 億美元的 1.8% 左右。

該部會的相關人員指出「目前尚未傳出有業者，因日本的出口管制措施而對生產造成影響的例子。認為對南韓的出口影響也只是局部性的」。

此外，南韓在 8 月的對外出口額年減 4.2% 至 424.8 億美元。呈現 17.2 億美元的貿易順差，也是連續第 91 個月的順差。

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