距離2020總統大選投票日，只剩下四個月左右的時間，鴻海前董事長郭台銘頻頻傳出將與台北市長柯文哲，以及前立法院長王金平共組政治同盟的傳聞，也讓可能遭到瓜分選票的國民黨相當焦慮，而原先通過初選提名的高雄市長韓國瑜，最近也因為負面消息不斷，而導致聲量及支持度頻頻下滑，黨內甚至開始有「換瑜」的聲浪傳出，更有消息直指，國民黨主席吳敦義透過陸委會前主委張顯耀，向中國大陸方面傳達「換瑜」的消息，後由郭台銘接手投入總統大選。對此郭台銘也透過幕僚出面回應，強調自己對於「換瑜」沒有任何期待，而且這也是國民黨應該自己處理的問題。

針對消息指出，吳敦義派遣張顯耀前往中國大陸，與國台辦方面商討「換瑜」的可能性，甚至打算找郭台銘接替韓國瑜，成為國民黨提名參選的總統候選人，對此郭台銘辦公室方面嚴正駁斥，永齡基金會副執行長蔡沁瑜，今天（2日）上午也出面說明，表示自始至終，郭台銘都秉持著「不打算依靠任何黨派，要選也是獨立參選」的心態在進行各項活動，針對國民黨近日傳出「換瑜」的風聲，蔡沁瑜也表示，換瑜是國民黨自己的事，郭董絕對沒有任何期待，未來更不會以國民黨的名義參選總統。

而針對張顯耀的中國大陸行，蔡沁瑜也表示，事發前後郭辦方面一無所知，也再次表示若是郭台銘未來投入總統大選，不會代表任何政黨，一定是獨立參選，無論是與國台辦還是國民黨中央，針對「換瑜」一事都沒有任何接觸或討論。