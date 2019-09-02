知名 Youtube 節目「木曜四超玩」，以一日系列為主軸，拍攝台灣 365 行職業的辛酸血淚內幕，引起許多觀眾共鳴，且其幽默、溫馨的影片氛圍，造就超過百萬粉絲訂閱。不過先前就有網友疑惑表示，近期木曜的一日系列已經開始慢慢下滑，並不比以前好看，對此就引來相當多粉絲論戰。

日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己認為木曜四超玩已經開始慢慢走下坡，認為先前與五月天合作的影片是高峰，不過後來慢慢變得不有趣，甚至直言「最近越來越看不下去了，葉配感越來越重」！原 PO 也與先前的職業相比，認為「以前的一日大卡車、北捷、台鐵等比較讓人想看想了解，但最近滿滿的葉配，木曜是不是快不行了啊」？

問題一曝光後，就引來相當多人討論，許多人贊同原 PO 論點，直言「江郎才盡」、「早就退訂了」、「這幾集內容根本看不下去」；不過也有不少人持反對意見，認為「有時候就是主題問題啊？」、「葉配怎麼了？他們也要混口飯啊」、「鹽水雞那集不差啊」！

不過也有資深粉跳出來解釋為何會有這樣下滑的趨勢，表示「同樣的梗太常以相同方式用而疲乏，諸如邰哥常常鵝鵝鵝、年紀梗、送終梗等，不是不能用，只是使用的時機太頻繁了。」

另外針對木曜靈魂人物百祥，他也表示「百祥常常插嘴會有畫龍點睛之效，但最近有點技窮感，插嘴若不是老梗就太正經」，此外根據一日系列，他也認為最近的一日系列並不像是在工作，反而有點像是一日參訪、訪談，相較於之前難以讓觀眾融入。

最後他也指出在後製上似乎開始碰到瓶頸，雖然比起上述，算是比較不明顯的點，但他認為最近比較沒有之前自然。

最後還是有許多粉絲指出，雖然漸漸看出一些缺點，不過還是希望木曜四超玩能夠繼續存在，直言「希望加油啦，難得這節目還不錯看」、「這樣才行！百祥加油」、「還是比起許多電視節目好看」！（編輯：陳雅雲）