現在許多外食族超愛吃「自助餐」，因可以選自己想吃的菜，不會被外頭的制式化的菜色給雷到，不過，就經常發生有人明明夾沒幾樣，價格卻高到很不合理，對此，就有網友好奇在 PTT 提問「自助餐金額標準到底在哪？」貼文引發熱議。

原 PO 指出「阿肥我啦，沒事試了一個禮拜中午相同的菜色，蛋 x1 、柳葉魚 x2 、胡蘿蔔炒蛋、豆芽菜、綠花菜，份量幾乎都一樣，金額最高有 80 元 ，最低有 55 元 ，到底有沒有一個標準阿？差 25 元差很多捏，都可以買一杯飲料解暑了」。

貼文一出，吸引許多網友回應「基本上就是看老闆娘心情啦」、「我有觀察過，胖胖的無論男女，就是會比較貴」、「上次看到在我前面比較豐腴的女性跟我夾差不多，老闆娘算他 95 元我的才 75 元」、「自助餐生面孔等著被坑喔」、「不要不信，身材跟臉真的會有差，上次女同事跟我夾一樣，前後結帳我貴她 20 元＝＝」。

另外，也有網友說「做過一樣的事情 +1 ，買了一禮拜同樣雞腿飯，從 75 元吃到 105 元都有，很無解」、「自從觀察出一些規律後，寧願去吃制式化便當，自助餐太容易被坑」、「以前超愛自助餐，現在都不買了，覺得太坑」、「雖然也是有良心業者，但這種價錢糾紛真的太多案例了。」（編輯：張嘉哲）