香港在已過週末接連爆發激烈衝突，造成多人受傷或被捕，港警執法方式也再度引起市民不滿，今天（ 2 日）一早就發起港鐵不合作運動意圖堵塞交通。香港政務司司長張建宗 2 日上午 11 點多，聯同港府數位官員於政府總部舉行跨部門記者會，稱示威者的武力不斷升級，行為「無法無天」。

綜合港媒報導，香港政務司張建宗、運輸及房屋局長陳帆、保安局局長李家超、教育局局長楊潤雄等人今出席政府跨部門記者會；張建宗代表香港特區政府嚴厲譴責示威者週末的作為目無法紀、無法無天，稱示威者非法集會，破壞香港地鐵和機場，並特別提及示威者在東涌泳池拆走五星旗並燒毀的行為，挑戰國家權威、衝擊一國兩制底線。

保安局局長李家超則表示，示威者的暴力達「非常危險」的程度，危害公共秩序，多次縱火、還向警方投擲近百個汽油彈，對在場人員的人身安全都造成極大的威脅。此外，警方更在港鐵站拘捕一名 13 歲少年，在其身上搜出 2 個汽油彈，又在港鐵站月台搜出一批汽油彈，李家超強調，若這些汽油彈在地鐵站內起火爆炸，後果不堪設想。

運輸及房屋局長陳帆則指出，過去兩日港鐵被施威者「史無前例」的破壞，並嚴重影響市民及港鐵職員的人身安全，與香港的法治精神背道而馳，還妨礙機場運作，對此香港政府嚴厲譴責。

席間有媒體問到是否會動用《緊急法》，對此張建宗強調，目前狀況特區政府仍有能力處理，會全面檢視香港現有法律、協助警方執法，將持開放態度，從香港整體利益出發。

至於被問及 31 日晚間速龍小隊衝入太子站車廂無差別襲擊市民一事，李家超則稱，當時警方收到報案說有人打鬥和被襲擊，經過判斷後才採取行動，並表示警方掌握所有狀況，行事也有前因後果，若外界只憑就單一片段就下結論，對警方並不公道。